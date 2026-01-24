3 साल बाद दूसरी बार गिरफ्तार हुए KRK, इस बार मुंबई में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर फायरिंग का लगा आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?

Actor Kamaal Rashid Khan Arrested: फिल्म एक्टर और खुद को क्रिटिक्स बनाने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को शनिवार सुबह ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारी मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई दो राउंड फायरिंग के मामले में हुई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये घटना इसी महीने की शुरुआत में सामने आई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और आखिरकार केआरके तक पहुंच गई.

जोन 9 के डीसीपी दिक्षित गेडाम ने केआरके की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान केआरके ने बताया कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से हुई थी. उनका कहना है कि वो हथियार की सफाई कर रहे थे, उसी दौरान गलती से गोलियां चल गईं. पुलिस ने बंदूक को जब्त कर लिया है और मामले से जुड़ी कानूनी क्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. ये फायरिंग की घटना 18 जनवरी को ओशिवारा की नालंदा सोसाइटी में हुई थी.

पुलिस के मुताबिक दो गोलियां चलीं

पुलिस के मुताबिक दो गोलियां चली थीं. इनमें से एक गोली दूसरी मंजिल पर रहने वाले एक लेखक और निर्देशक के फ्लैट से बरामद हुई. वहीं दूसरी गोली चौथी मंजिल पर रहने वाली एक मॉडल के घर में मिली. राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ. मामले की जांच के लिए ओशिवारा पुलिस स्टेशन से 18 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी. इस टीम का नेतृत्व सीनियर इंस्पेक्टर संजय चव्हाण कर रहे थे.

मामले की जांच में शामिल हुई CBI

इसके अलावा क्राइम ब्रांच की कई टीमें भी जांच में शामिल थीं. पुलिस ने इलाके की गहन जांच की और हर संभावित एंगल से मामले को समझने की कोशिश की ताकि सच्चाई सामने आ सके. शुरुआत में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कोई खास सुराग नहीं मिला. आसपास लगे कैमरों में ऐसी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई जिससे आरोपी तक सीधा पहुंचा जा सके. इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक जांच का सहारा लिया.

हर पहलू पर जांच कर रही मुंबई पुलिस

जांच में ये संकेत मिले कि गोलियां जिस दिशा से चली थीं, वो केआरके के बंगले की ओर इशारा कर रही थीं. फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केआरके को मुख्य संदिग्ध माना और उनसे पूछताछ शुरू की. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस घटना में लापरवाही या किसी दूसरे नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ.