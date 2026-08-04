आदिपुरुष ही नहीं, 2008 की 'रामायण' को लेकर भी हुआ था विवाद; जगह-जगह हुए थे विरोध प्रदर्शन

बीते दिनों रणबीर कपूर और यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' का ट्रेलर रिलीज हुआ. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ये फिल्म काफी चर्चा में है. वहीं, अब श्री रामलीला महासंघ ने फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग की है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इसमें हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई चीज न हो.
बता दें कि इससे पहले रिलीज हुई ओम राउत की 'आदिपुरुष' को इस महाकाव्य के रूपांतरण को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. लेकिन आज हम आपको आदिपुरुष के बारे में नहीं, बल्कि उस फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसे एक अमेरिकी फेमिनिस्ट ने रिलीज किया था, जो फिल्म बहुत ज्यादा ही विवादों में रही. इतना की जगह-जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.
2008 में अमेरिकी कलाकार नीना पाले ने 'सीता सिंग्स द ब्लूज़' नाम की एक एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म बनाई और इसे अब तक की सबसे बेहतरीन ब्रेकअप कहानी के तौर पर प्रमोट किया. वहीं, इस फिल्म की कहानी को रामायण का एक हल्का-फुल्का और फेमिनिस्ट नजरिया दिया गया. रिलीज होने के बाद फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिले. इसकी कुछ ही डीवीडी कॉपियाँ छापी गईं और 2009 में इसे फिल्म की वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड के लिए मौजूद कराया गया.
रॉटन टोमैटो पर 100% रेटिंग और पॉपकॉर्न मीटर पर 85% स्कोर के साथ यह फिल्म चर्चा का विषय बन गई. हालांकि, जैसे-जैसे इसे देखने वालों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे मुश्किलें और कड़ा विरोध भी सामने आया. साल 2009 में हिंदू जनजागृति समिति ने फिल्म पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की.
वहीं, साल 2010 में CWB से बात करते हुए नीना विरोध पर कहा, 'उनके लिए सिर्फ एक ही सच्ची कहानी है और वह है 80 के दशक की टीवी सीरीज़. अगर कहानी टीवी शो वाली नहीं है, तो वह गलत है. उनकी नजर में वही असली कहानी है और उन्हें किसी दूसरे वर्जन या कहानी से कोई मतलब नहीं है. जहां समाज के एक हिस्से को सीता का नजरिया दिखाने वाली यह फिल्म पसंद आई, वहीं दूसरे हिस्से ने इसी वजह से इसका विरोध भी किया. क्योंकि फिल्म में राम को पूरी तरह से आदर्श या दोष-रहित व्यक्ति के तौर पर नहीं दिखाया गया है.'
फिर साल 2011 में 'सीता सिंग्स द ब्लूज' की स्क्रीनिंग का एक हिंदू संगठन ने विरोध किया था. न्यूयॉर्क के स्टारलाइट पैविलियन और गोवा के आर्ट चैंबर में फ़िल्म की स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई थी, जबकि सैन होजे म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के बाहर भी प्रदर्शन हुए थे. हालांकि, फिल्म पर कभी पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया. फिलहाल, 'सीता सिंग्स द ब्लूज़' को यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.