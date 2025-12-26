2 घंटा 23 मिनट की वो डरावनी फिल्म...कहानी देख थर-थर कांप उठेगी रूह, आज भी देखकर निकल जाती है चीख; OTT पर आते ही बनी नंबर 1

Biggest Bollywood Horror Film: हॉरर फिल्मों का क्रेज कभी खत्म नहीं होता और ना ही पुराना होता है. बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बनती हैं, जिनको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाती है. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही जबरदस्त हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देख कर लोगों के रातों की नींद उड़ जाती है. आज भी इस फिल्म को देखने के बाद उतना ही डर और खौफ मन में पैदा हो जाता है.
Best Horror Movie: फिल्म 1920 विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म 1920 के दौर में सेट है और इसमें राजनीश दुग्गल और अदा शर्मा लीड रोल में नजर आए. ये फिल्म अदा शर्मा की डेब्यू थी. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को चौंका दिया था. 17 साल पहले उनकी एक्टिंग देख थिएटर में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे. इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार में जान ही फूंक दी थी.
फिल्म के कुछ सीन देखे खड़े हो जाएंगे रोंगटे
फिल्म की कहानी, गाने म्यूजिक और किरदारों ने कमाल ही कर दिया था. फिल्म में लीजा के किरदार में अदा शर्मा ने अपनी खूबसूरती से सभी को हैरान कर दिया था. फिल्म की कहानी एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पुराने हवेली में शिफ्ट होते हैं. अर्जुन और लिसा शादी के बाद इस हवेली को लग्जरी होटल बनाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं. लिसा को एक बुरी आत्मा पजेस कर लेती है, जो एक ट्रेटर सोल्जर की है. यह आत्मा बदला लेना चाहती है, क्योंकि 1920 में उसकी बेईमानी से कई लोग मारे गए थे. अर्जुन अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है और लास्ट में धार्मिक तरीके से एक्सॉर्सिज्म करता है. कहानी में पैट्रियॉटिज्म, लव और हॉरर का मिक्स है. फिल्म लगभग 2 घंटे 23 मिनट है.
साल 2008 में रिलीज हुई थी फिल्म
फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी पसंद किया गया था. इसे बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है. आज भी इसे क्लासिक हॉरर माना जाता है और सीक्वेल्स बने. फिल्म का बजट लगभग 6-7 करोड़ रुपये था, जबकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में नेट 10-14 करोड़ रुपये के आसपास रहा. जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 14 करोड़ था. यह लो बजट फिल्म थी, लेकिन प्रॉफिटेबल साबित हुई और एवरेज वर्डिक्ट मिला. कुछ सोर्सेज में इसे हिट भी कहा गया.
फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जो हॉरर फिल्म के लिए काफी अच्छी है. फिल्म OTT पर अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है. यह लंबे समय से स्ट्रीमिंग पर है, लेकिन दिसंबर 2025 में यह फिर से ट्रेंड कर रही है. खासकर प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. आज भी लोग इसे अकेले रात में देखने से डरते हैं, क्योंकि काफी स्केयरी सीन हैं. हॉरर फैंस के लिए परफेक्ट चॉइस है यह क्लासिक फिल्म.
