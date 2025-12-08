Advertisement
trendingNow13033604
Hindi Newsबॉलीवुड

3 Idiots Sequel: 55 करोड़ में 350 करोड़ कमाकर फिल्म ने ला दिया था भूचाल, अब आ रहा सीक्वेल!

3 Idiots को रिलीज हुए 15 साल बीत गए हैं. इस फिल्म का क्रेज अभी भी लोगों के बीच वैसा का वैसा ही है.इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि मूवी का सीक्वेल जल्द ही आने वाला है.फिल्म की कहानी लॉक तक कर दी गई है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 ईडियट्स
3 ईडियट्स

3 Idiots Sequel: 15 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म 'थ्री ईडियट्स'(3 Idiots) ने ऐसा तहलका मचाया था कि मेकर्स मालमाल हो गए थे. महज 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया था.इस फिल्म को ऑइकॉनिक फिल्म कहा जाता है.इस मूवी के सीक्वेल को लेकर कई बार लोगों ने बात की.इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म के सीक्वेल का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. जल्द ही ये मूवी लोगों को एंटरटेनमेंट करने वापस नई कहानी के साथ लौट सकती है.

2026 में आ सकती है फ्लोर पर
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म की कहानी को लॉक कर दिया है.ये मूवी 2026 में फ्लोर पर जा सकती है. खबर तो ये भी है कि इसमें इसी फिल्म की बेहतरीन टीम आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी को कास्ट किया जाएगा.कहा जा रहा है कि राजकुमार लंबे वक्त के 3 ईडियट्स फिल्म का सीक्वेल बनाने का प्लान कर रहे थे. वो बस थोड़ा वक्त चाहते थे जिससे वो इस फिल्म का सीक्वेल एकदम परफेक्ट बना पाएं. कहा तो ये भी जा रहा है कि आमिर खान और राजकुमार ने दादासाहब फाल्के बायोपिक को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर डाल दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों इस फिल्म के सीक्वेल की कहानी से एकदम सेटिस्फाइड हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

42 साल पुरानी धर्मेंद्र-हेमा की सबसे महंगी फिल्म, जिसे 2 घंटा 56 मिनट देखना बन गया बोझ, आज के हिसाब से मेकर्स को लगा था 146 करोड़ का चूना

2009 में आई थी फिल्म
 3 ईडियट्स फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. इसमें आमिर, माधवन और शर्मन जोशी के अलावा करीना कपूर और बोमन ईरानी थे. इस मूवी की कहानी तीन दोस्तों की थी. तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमीशन लेते हैं. जिसमें रेंचो सबसे अलग होता है. ये तीन दोस्त आखिर में अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाते हैं यही दिलचस्प है.इस फिल्म का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा है कि लोग इसे बार-बार देखना पसंद करते हैं. यहां तक कि ये अभी तक लोगों की फेवरेट मूवी की लिस्ट में शामिल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

3 IdiotsRajkumar Hirani

Trending news

'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया