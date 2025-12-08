3 Idiots Sequel: 55 करोड़ में 350 करोड़ कमाकर फिल्म ने ला दिया था भूचाल, अब आ रहा सीक्वेल!

3 Idiots को रिलीज हुए 15 साल बीत गए हैं. इस फिल्म का क्रेज अभी भी लोगों के बीच वैसा का वैसा ही है.इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि मूवी का सीक्वेल जल्द ही आने वाला है.फिल्म की कहानी लॉक तक कर दी गई है.
3 Idiots Sequel: 15 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म 'थ्री ईडियट्स'(3 Idiots) ने ऐसा तहलका मचाया था कि मेकर्स मालमाल हो गए थे. महज 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया था.इस फिल्म को ऑइकॉनिक फिल्म कहा जाता है.इस मूवी के सीक्वेल को लेकर कई बार लोगों ने बात की.इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म के सीक्वेल का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. जल्द ही ये मूवी लोगों को एंटरटेनमेंट करने वापस नई कहानी के साथ लौट सकती है.
2026 में आ सकती है फ्लोर पर
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म की कहानी को लॉक कर दिया है.ये मूवी 2026 में फ्लोर पर जा सकती है. खबर तो ये भी है कि इसमें इसी फिल्म की बेहतरीन टीम आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी को कास्ट किया जाएगा.कहा जा रहा है कि राजकुमार लंबे वक्त के 3 ईडियट्स फिल्म का सीक्वेल बनाने का प्लान कर रहे थे. वो बस थोड़ा वक्त चाहते थे जिससे वो इस फिल्म का सीक्वेल एकदम परफेक्ट बना पाएं. कहा तो ये भी जा रहा है कि आमिर खान और राजकुमार ने दादासाहब फाल्के बायोपिक को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर डाल दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों इस फिल्म के सीक्वेल की कहानी से एकदम सेटिस्फाइड हैं.
2009 में आई थी फिल्म
3 ईडियट्स फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. इसमें आमिर, माधवन और शर्मन जोशी के अलावा करीना कपूर और बोमन ईरानी थे. इस मूवी की कहानी तीन दोस्तों की थी. तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमीशन लेते हैं. जिसमें रेंचो सबसे अलग होता है. ये तीन दोस्त आखिर में अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाते हैं यही दिलचस्प है.इस फिल्म का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा है कि लोग इसे बार-बार देखना पसंद करते हैं. यहां तक कि ये अभी तक लोगों की फेवरेट मूवी की लिस्ट में शामिल है.
