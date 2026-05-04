'3 Idiots' के सीक्वल में बड़ा ट्विस्ट, आमिर खान की फिल्म में होंगे 'चार इडियट्स'? 37 साल के इस हीरो की हुई एंट्री!

3 Idiots sequel New Star: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. आमिर खान का नाम एक के बाद एक फिल्मों से जुड़ रहा है. अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि आमिर खान की सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल बनने जा रहा है. इस फिल्म को लेकर अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं. अब आमिर खान की इस फिल्म में एक नए स्टार की एंट्री होने जा रही है, जिसने हलचल तेज कर दी है. तो आइए आपको बताते हैं कि आमिर खान की फिल्म में किस चौथे एक्टर की एंट्री हो रही है.

'3 इडियट्स' के सीक्वल में इस हीरो की एंट्री!

एक्टर आमिर खान की फिल्म 'थ्री इडियट्स' का सीक्वल एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इसकी वजह फिल्म 'थ्री इडियट्स 2' में नए स्टार की एंट्री है. हाल ही में आई 'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में विक्की कौशल से 'थ्री इडियट्स 2' के लिए बातचीत हो रही है. यह कास्टिंग हाल के समय की सबसे बड़ी खबरों में से एक मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, विक्की कौशल को फिल्म में 'चौथे इडियट' का किरदार मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो वह इस आइकॉनिक तिकड़ी आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी के साथ नजर आ सकते हैं. इस खबर के सामने आने के बाद विक्की कौशल के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

17 साल बाद आएगी फिल्म का सीक्वल

आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' साल 2009 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इसने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. सालों बाद भी इस फिल्म को लोग काफी पसंद करते हैं. अब देखना होगा कि फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल में क्या खास होता है. क्या यह फिल्म भी पहले पार्ट की तरह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा पाएगी या नहीं.

विक्की कौशल वर्कफ्रंट

एक्टर विक्की कौशल फिल्म '3 इडियट्स 2' के अलावा और भी कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं. विक्की कौशल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'लव एंड वॉर' का नाम भी शामिल है. इस फिल्म का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है.