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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 50 मिनट की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘3 इडियट्स’ का सीक्वल कंफर्म, आमिर खान ने दिया बड़ा अपडेट, बोले-10 साल आगे बढ़ेगी कहानी

2 घंटे 50 मिनट की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘3 इडियट्स’ का सीक्वल कंफर्म, आमिर खान ने दिया बड़ा अपडेट, बोले-'10 साल आगे बढ़ेगी कहानी'

3 Idiots Sequel Confirmed: राजू, रैंचो और फरहान की जोड़ी को एक बार फिर साथ देखने के लिए फैंस बेताब हैं. जब से '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर अपडेट सामने आया है, तब से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. अब आखिरकार एक्टर आमिर खान ने '3 इडियट्स 2' कंफर्म कर दी है. इसके साथ ही फिल्म की कहानी को लेकर भी एक सॉलिड अपडेट दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 28, 2026, 04:10 PM IST
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आमिर खान ने कंफर्म की ‘3 इडियट्स 2
आमिर खान ने कंफर्म की ‘3 इडियट्स 2

3 Idiots 2: साल 2009 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' को फैंस ने काफी पसंद किया था. अब राजू, रैंचो और फरहान को फिर से एक साथ देखने के लिए फैंस बेताब हैं. जब से '3 इडियट्स' के सीक्वल का ऐलान हुआ है, तब से फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. अब आखिरकार कंफर्म हो गया है कि एक्टर आमिर खान, शरमन जोशी और आर माधवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ लौट रहे हैं. आज भी ये फिल्म लोगों के दिल के बेहद करीब है. आमिर खान ने '3 इडियट्स' के सीक्वल का कन्फर्मेशन खुद दिया है और बताया कि फिल्म की कहानी 10 साल आगे बढ़ेगी.

'3 इडियट्स' का आएगा अब सीक्वल

साल 2009 में आई '3 इडियट्स' को राजकुमार हिरानी ने बनाया था और विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था. आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी के अलावा फिल्म में करीना कपूर, बोमन ईरानी, मोना सिंह भी नजर आई थीं. इन सभी के किरदार काफी पॉपुलर हुए थे. 55 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. इतने लंबे वक्त बाद इसके पार्ट 2 का ऐलान हुआ है, जिस पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

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बेटे की फिल्म पर आमिर खान का फोकस

आमिर खान का इस वक्त पूरा फोकस अपने बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' पर है, जो सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने दादा साहेब फाल्के की बायोपिक और '3 इडियट्स' के सीक्वल की भी बात की. उन्होंने बताया कि 'राजकुमार हिरानी इस समय, मुझे लगता है कि '3 इडियट्स 2' पर काम कर रहे हैं. हां, मैंने कहानी सुनी है और यह बहुत अच्छी बनी है. सीक्वल में ओरिजिनल फिल्म का जादू बरकरार है, इसके साथ ही इसमें कुछ नया भी देखने को मिलेगा.'

'10 साल आगे बढ़ जाएगी फिल्म की कहानी'

वहीं स्क्रिप्ट को लेकर आमिर खान ने बताया कि, 'अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन यह बहुत अच्छी कहानी है. इसमें वैसा ही ह्यूमर है और यह एक बहुत ही अनोखी कहानी भी है.' उन्होंने बताया कि, 'यह एक खूबसूरत कहानी है. मुझे लगता है कि अभिजीत और राजू ने इसे बहुत अच्छे से लिखा और सोचा है. मैं भी इसे करने का इंतजार कर रहा हूं. एक बार फिर, मुझे फुंसुक वांगडू के किरदार में ढलना होगा.' एक्टर ने आगे बताया कि 'सीक्वल में 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के किरदारों को फिर से दिखाया जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी एक नए फेज में नजर आएगी, यानी किरदार वही होंगे, लेकिन 10 साल बाद.'

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'दादा साहेब फाल्के हुई बस्ता बंद'

वहीं दूसरी फिल्म पर आमिर खान ने बताया कि 'दादा साहेब फाल्के की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है. राजू इस पर काम कर रहे थे. लगभग 3 ड्राफ्ट बनाए, लेकिन वह अभी भी स्क्रिप्ट से खुश नहीं हैं. इसलिए, इसे अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. हो सकता है बाद में एक बार फिर इस पर काम किया जाए.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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