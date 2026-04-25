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Hindi Newsबॉलीवुडथिएटर में ‘देव-डी’ जैसी फिल्मों की वापसी, क्यों री-रिलीज हो रहीं पुरानी फिल्में? OTT से थक चुकी ऑडियंस ढूंढ रही Nostalgia!

थिएटर में ‘देव-डी’ जैसी फिल्मों की वापसी, क्यों री-रिलीज हो रहीं पुरानी फिल्में? OTT से थक चुकी ऑडियंस ढूंढ रही Nostalgia!

Old Movies Re-release: पुरानी फिल्मों की री-रिलीज अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक नया मूड बन चुका है. लोग ओटीटी की भीड़ से निकलकर थिएटर में वही पुराना जादू महसूस करना चाहते हैं. ‘देव-डी’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘कभी खुशी कभी गम’ जैसी फिल्मों की वापसी बता रही है कि सिनेमा आज भी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:10 AM IST
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Why Old Movies Are Returning To Theatres
Why Old Movies Are Returning To Theatres

Old Movies Re-release: हाल के महीनों में ‘देव-डी’ जैसी फिल्मों की दोबारा रिलीज ने थिएटरों में अलग ही माहौल बना दिया है. ये सिर्फ एक पुरानी फिल्म का लौटना नहीं है, बल्कि उस समय की यादों का वापस आना है जब सिनेमा देखना खास होता था. आज लोग सिर्फ नई कहानी देखने नहीं जा रहे, बल्कि वही पुराना एहसास ढूंढ रहे हैं. मल्टीप्लेक्स में पुरानी फिल्मों के शो हाउसफुल होना साफ बताता है कि दर्शक थिएटर को फिर से खास बनाना चाहते हैं. ये ट्रेंड दिखाता है कि सिनेमा सिर्फ कंटेंट नहीं, एक फीलिंग है.

पिछले कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज्यादा कंटेंट आ गया है कि दर्शक कंफ्यूज और थके हुए महसूस करने लगे हैं. हर हफ्ते नई सीरीज और फिल्में आ रही हैं, लेकिन अब वही चीज बोर करने लगी है. घर पर बैठकर लगातार स्क्रीन देखना अब मजेदार नहीं रहा. लोगों को कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें रोजमर्रा की स्क्रीन लाइफ से बाहर ले जाए. यही वजह है कि अब लोग थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, जहां फिल्म देखना एक इवेंट जैसा लगता है और पुरानी यादों को ताजा करने का मौका भी मिलता है.  

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थिएटर्स में लौट रहीं पुरानी फिल्में

Nostalgia यानी पुरानी यादों का एहसास आज सिनेमा का सबसे बड़ा सहारा बन गया है. जब लोग ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ या ‘हम आपके हैं कौन’ जैसी फिल्में दोबारा थिएटर में देखते हैं, तो वे सिर्फ फिल्म नहीं देखते, बल्कि अपने बीते हुए खूबसूरत दिनों को फिर से महसूस करते हैं. वही गाने, वही डायलॉग और वही माहौल दिल को छू जाता है. आज की तेज़ भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग उस पुराने, सादे और सुकून भरे समय को याद करना चाहते हैं. यही वजह है कि पुरानी फिल्में उन्हें वो शांति देती हैं, जो ओटीटी पर पूरी तरह महसूस नहीं होती.

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‘देव-डी’ जैसी फिल्मों का अलग क्रेज

‘देव-डी’ जैसी फिल्में अपने समय से काफी आगे बनी थीं, इसलिए आज भी बिल्कुल नई और फ्रेश लगती हैं. जब ऐसी फिल्मों को दोबारा थिएटर में रिलीज किया जाता है, तो पुरानी ऑडियंस उन्हें अपनी यादों के साथ देखती है, जबकि नई पीढ़ी उन्हें एक अलग नजरिए से समझती है. इस फिल्म का म्यूजिक, इसका अलग स्टाइल और कहानी आज भी लोगों को आसानी से जोड़ लेते हैं. बड़े पर्दे पर इसे देखना एक खास अनुभव देता है, जो मोबाइल या लैपटॉप पर नहीं मिल पाता. यही कारण है कि ऐसी फिल्मों की री-रिलीज आज के समय में भी सफल हो रही है.

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थिएटर का असली मजा क्या है?

थिएटर में फिल्म देखना सिर्फ स्क्रीन देखने भर का काम नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा एक्सपीरियंस होता है. जब एक ही समय पर पूरा हॉल हंसता है, रोता है या जोर से तालियां बजाता है, तो फिल्म का मजा कई गुना बढ़ जाता है. ओटीटी पर हम फिल्म अकेले देखते हैं, लेकिन थिएटर में लोग साथ बैठकर उसे महसूस करते हैं. खासकर पुरानी फिल्मों के साथ ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उनसे जुड़ी यादें लोगों को एक साथ जोड़ती हैं. यही वजह है कि अब दर्शक फिर से थिएटर का रुख कर रहे हैं.

इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हो रहा ट्रेंड

पुरानी फिल्मों की री-रिलीज अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और फायदेमंद तरीका बनती जा रही है. इसमें नई फिल्म बनाने जितना खर्च नहीं आता और नुकसान का खतरा भी काफी कम रहता है. बिना ज्यादा मेहनत के थिएटर में फिर से दर्शकों की भीड़ लाई जा सकती है. खास बात ये है कि इससे नई पीढ़ी को पुराने दौर की बेहतरीन फिल्मों को देखने और समझने का मौका मिलता है. साथ ही पुराने स्टार्स, डायरेक्टर्स और गानों की भी दोबारा चर्चा शुरू हो जाती है. अब इंडस्ट्री समझ रही है कि सिर्फ नया ही नहीं, पुराना भी लोगों को जोड़ सकता है.

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नई पीढ़ी और पुराने सिनेमा का जुड़ाव

दिलचस्प बात यह है कि थिएटर में पुरानी फिल्में देखने वालों में सिर्फ उम्रदराज लोग ही नहीं हैं बल्कि बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्में पहले कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखी थीं. अब जब उन्हें थिएटर में देखने का मौका मिल रहा है तो यह उनके लिए एक बिल्कुल नया और अलग अनुभव बन जाता है. इससे एक अच्छा कनेक्शन बनता है जहां माता पिता और बच्चे एक ही फिल्म पर साथ में बात कर सकते हैं. सिनेमा इस तरह पीढ़ियों को जोड़ने का काम करता है आज भी.

क्या आगे भी जारी रहेगा ये ट्रेंड?

आज के माहौल को देखकर साफ लगता है कि पुरानी फिल्मों की री-रिलीज का ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं है. ओटीटी पर हर दिन नया कंटेंट आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग थिएटर में कुछ अलग और खास अनुभव चाहते हैं. यही वजह है कि क्लासिक फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने की दिलचस्पी बढ़ रही है. हालांकि यह भी जरूरी है कि नई फिल्मों को भी बराबर मौका मिले. फिलहाल ‘देव-डी’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘कभी खुशी कभी गम’ जैसी फिल्मों की वापसी दिखाती है कि सिनेमा की असली ताकत उसकी यादों और भावनाओं में ही छिपी होती है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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