Hindi Newsबॉलीवुडजोया अख्तर ने की फ्लॉप फिल्म के 17 साल पूरे होने पर पुरानी यादें की ताजा, कहा- जिंदगी एक सपना थी

जोया अख्तर ने की फ्लॉप फिल्म के 17 साल पूरे होने पर पुरानी यादें की ताजा, कहा- 'जिंदगी एक सपना थी'

जोया अख्तर ने फिल्म 'लक बाय चांस' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था. यह फिल्म 30 जनवरी को रिलीज हुई थी. शुक्रवार को फिल्म ने 17 साल पूरे किए. इस मौके पर जोया ने पुराने पन्नों को पलटा. निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पुराने सीन और बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:27 PM IST
जोया अख्तर ने की फ्लॉप फिल्म के 17 साल पूरे होने पर पुरानी यादें की ताजा, कहा- 'जिंदगी एक सपना थी'

जोया अख्तर ने फिल्म 'लक बाय चांस' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था. यह फिल्म 30 जनवरी को रिलीज हुई थी. शुक्रवार को फिल्म ने 17 साल पूरे किए. इस मौके पर जोया ने पुराने पन्नों को पलटा. निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पुराने सीन और बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं. इनमें ऋतिक, फरहान, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया समेत कई कलाकर नजर आ रहे हैं. 

'लक बाय चांस' के 17 साल पूरे

जोया ने फिल्म को याद करते हुए लिखा, "'लक बाय चांस' साल 2009... वो क्या दिन थे. यह मेरी पहली फिल्म थी. हमने इसे बड़े प्यार से बनाया था. हमारे पास प्रिंट्स थे, उस समय रोमांस स्क्रीन पर राज करता था. मेरा पहला हीरो भाई फरहान था. आसमान नीला था. एक्टर्स दोस्त हुआ करते थे, जो सेट पर साथ में घूमते थे. उस समय एक गहरी दोस्ती और बातचीत का दौर था. अकीरा एक बच्ची और कार्लोस एक बच्चा था. रीमा और मैं अनऑफिशियल को-राइटर थे. सुबह कोई अपने फोन नहीं देखता था. जिंदगी एक सपना थी."

जोया अख्तर ने की पुरानी यादें की ताजा 

जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म 'लक बाय चांस' बॉलीवुड की चकाचौंध और संघर्ष की कहानी को बयां करती है. फरहान अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा अभिनीत, यह फिल्म एक संघर्षरत अभिनेता (विक्रम) की कहानी है, जिसे किस्मत से बड़ा ब्रेक मिलता है, जो उसके निजी रिश्तों की कीमत पर आता है.

फिल्म का सह-लेखन और निर्देशन जोया अख्तर ने किया था. फिल्म में ऋषि कपूर, अली खान, डिंपल कपाड़िया, जूही चावला, ऋतिक रोशन, इशा शरवानी और संजय कपूर दिखाई दिए थे. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी.

जोया अख्तर ने बॉलीवुड में अपने भाई फरहान अख्तर की फिल्मों के साथ कदम रखा था. उन्होंने साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, जबकि 2004 की फिल्म 'लक्ष्य' में उन्होंने सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई. जोया को 'लक बाय चांस' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था.

