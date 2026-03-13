45 करोड़ की वो फिल्म…. जिसने 15 साल पहले की 3 गुना ज्यादा कमाई, सीक्वल के साथ फिर करेगी वापसी, डायरेक्टर ने दिया बड़ा बयान

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'राजनीति' (Raajneeti) साल 2010 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिला था. इस फिल्म में कैटरीना कैफ की शानदार एक्टिंग की तारीफ भी खूब हुई. वहीं अब फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा फिर से ‘राजनीति’ की अलग कहानी के साथ वापसी करने जा रहे हैं. फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने साल 2015 में फिल्म के 15 साल पूरे होने की खुशी में इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी. जिसके बाद, हाल ही में उन्होंने ये कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और फिल्म अभी फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है.

प्रकाश झा की इस फिल्म को लेकर जब रणबीर कपूर से बात की गई और उनसे पूछा गया कि, क्या वो फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से खुश थे?. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘एक अच्छा एक्टर हमेशा अपने काम का रिव्यू इसी तरह करता है. ये उसकी समझदारी होती है, ये उसकी अपनी समझ है, और मैं इसकी तारीफ करता हूं. क्योंकि उस समय मैंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया.’

कैटरीना कैफ का शानदार काम

रणबीर ने फिल्म में अपने काम को लेकर बात करते हुए आगे कहा, ‘बेशक एक कलाकार, निर्देशक, लेखक के तौर पर जब अपने आप काम को दोबारा देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप और बेहतर काम कर सकते हैं. समय के साथ चीजें बदलती हैं. लेकिन मैंने काम बहुत अच्छा किया है और इसमें हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश रहेगी.’ वहीं रणबीर के साथ-साथ इस फिल्म में कैटरीना कैफ की एक्टिंग की तारीफ ना सिर्फ दर्शकों ने की बल्कि इंडस्ट्री के कई मंझे हुए कलाकारों ने भी उनके काम का सराहा, जिसके बाद उनके करियर को नई उछाल मिली.

फिल्म की कास्ट और कमाई

साल 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के साथ ‘धुरंधर’ एक्टर अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, श्रुति सेठ, दर्शन जरीवाला और चेतन पंडित जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आए थे. वहीं प्रकाश झा ने अपनी फिल्म ‘राजनीति’ को 45 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 3 गुना ज्यादा कमाई यानी 145 करोड़ का कलेक्शन किया था.