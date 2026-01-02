Advertisement
trendingNow13061951
Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटा 20 मिनट की ये ब्लॉकबस्टर मूवी, कई साल पहले तोड़ चुकी रिकॉर्ड्स, खौफ से थर्राई धुरंधर, 15 साल बाद दोबारा हो रही रिलीज

2 घंटा 20 मिनट की ये ब्लॉकबस्टर मूवी, कई साल पहले तोड़ चुकी रिकॉर्ड्स, खौफ से थर्राई 'धुरंधर', 15 साल बाद दोबारा हो रही रिलीज

Ranveer Singh की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए मेकर्स एक्टर की ब्लॉकबस्टर फिल्म को दोबारा थिएटर में रि-रिलीज करने वाले हैं. इस मूवी ने 15 साल पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आ रही फाड़ू फिल्म
आ रही फाड़ू फिल्म

2010 Blockbuster Re Releasing: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कहर बरपा रही है. फिल्म की लगाम में कंट्रोल करना मुश्किल है. इस बीच एक्टर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म को थिएटर में दोबारा रि-रिलीज किया जा रहा है. ये फिल्म 15 साल पहले बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है. 

15 साल पुरानी वो फाड़ू फिल्म

2 घंटा 20 मिनट की ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी. इस मूवी का नाम 'बैंड बाजा बारात' है. इस फिल्म से रणवीर सिंह ने हिंदी सिनेमाजगत में डेब्यू किया था और तहलका मचा दिया था. इसमें रणवीर के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा थीं. इस फिल्म का डायरेक्शन मनीष शर्मा ने किया था. जिसने 15 करोड़ के बजट में 96 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने रणवीर के करियर को ऐसी उड़ान दी कि फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 की सबसे बड़ी विलेन बनकर आ रहीं मोना सिंह, स्पाई थ्रिलर फिल्म में करेंगी बड़ा धमाका, KBC में खोले कई राज

16 जनवरी को होगी दोबारा रिलीज

ऐसे में इस फिल्म को 15 साल बाद एक बार फिर से थिएटर में दोबारा रिलीज किया जा रहा है. इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर आईनॉक्स ने दी.ये मूवी 16 जनवरी को फिर से सिनेमाघर में दस्तक देगी. इस फिल्म के दोबारा रि-रिलीज करने को लेकर आईनॉक्स ने कैप्शन में लिखा- 'दिल्ली की शादियों पर बेस्ड, एम्बीशियस, प्रेम और दोस्ती की कहानी. इस फिल्म की कहानी और थीम ने सभी को इंप्रेस कर दिया था.'

2026 की सबसे बड़ी विलेन बनकर आ रहीं मोना सिंह, स्पाई थ्रिलर फिल्म में करेंगी बड़ा धमाका, KBC में खोले कई राज

रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म
इस फिल्म में रणवीर और अनुष्का शर्मा ने की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी. इस फिल्म में किरदार काफी एम्बीशियस दिखाए गए हैं जो इस मूवी को हिंदी सिनेमा की मॉडर्न क्लासिक फिल्म की कैटेगरी में लाता है. यशराज बैनर के तले बनी इस मूवी को फैंस का खूब प्यार मिला था. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस फिल्म को दोबारा रिलीज करके मेकर्स रणवीर की पॉपुलैरिटी को और भुनाना चाहते हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला. ना ही 'इक्कीस' को. ऐसे में रणवीर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म दोबारा बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर सकती है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Band Baaja BaaraatRanveer Singh

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी