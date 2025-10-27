Advertisement
trendingNow12977264
Hindi Newsबॉलीवुड

14 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने चिल्लर बजट में की थी छप्परफाड़ कमाई, पर विद्या बालन नहीं थीं पहली पसंद

14 साल पहले आई एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी. लेकिन, क्या आपको पता है कि इस फिल्म में विद्या बालन नहीं, कोई और हसीना पहली पसंद थीं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विद्या बालन
विद्या बालन

Vidya Balan Not First Choice for The Dirty Picture: 14 साल पहले आई 'द डर्टी पिक्चर' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस फिल्म में विद्या बालन और इमरान हाशमी थे. फिल्म में विद्या बालन ने 1980 के दशक की सिल्क स्मिता का रोल प्ले किया था जो लोगों को खूब पसंद आया था. लेकिन, क्या आपको पता है इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में लीड हीरोइन के लिए विद्या बालन पहली पसंद नहीं थीं. 

विद्या बालन ने लगा दी थी आग

2011 में आई 'द डर्टी पिक्चर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी. इस फिल्म की ना केवल लोगों को कहानी पसंद आई थी बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट हुए थे. जिसमें विद्या और इमरान के अलावा नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर भी थे. फिल्म का निर्देशन मिलन लुथारिया ने किया था.इस फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग के अलावा उनका सिजलिंग अवतार लोगों को देखने को मिला था. जिससे उनकी बॉलीवुड में एक अलग पहचान भी बनी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vidya Balan (@balanvidya)

कंगना रनौत थीं पहली पसंद

कहा जाता है कि इस फिल्म में विद्या बालन की जगह मेकर्स कंगना रनौत को कास्ट करना चाहते थे. खुद इस बात का खुलासा कंगना रनौत कई इंटरव्यूज में कर चुकी हैं.एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी. साथ ही ऐसा लग रहा था कि फिल्म उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी. हालांकि असलियत में हुआ बिल्कुल उल्टा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर गेन किए और सुपरहिट हुई.

अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म... जिसके सारे गाने आज भी सुपरहिट,एक गाना 'मानो तो मैं गंगा' बार-बार सुनते हैं लोग

ब्लॉकबस्टर निकली फिल्म

फिल्म हिट होने के बाद कंगना रनौत ने विद्या बालन के अभिनय की खूब तारीफ की थी. इस फिल्म का बजट करीबन 18 करोड़ था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 117 करोड़ किया था. इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना 'चुटकी जो तूने काटी' था. इस गाने में विद्या ने ऐसा ग्लैमरस अवतार दिखाया था और ऐसा डांस किया था कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था.

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Vidya Balan

Trending news

बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?