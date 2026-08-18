15 साल पहले आई ब्लॉकबस्टर फिल्म, ऋतिक-फरहान-अभय की तिगड़ी का चला था जादू; अब सीक्वल पर जोया अख्तर ने दिया अपडेट

साल 2011 में आई फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं. इसी बीच फिल्म के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, हाल ही में डायरेक्टर जोया अख्तर ने संकेत दिया है कि फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है.
सीक्वल की चर्चा तब तेज हुई थी, जब ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर साल 2025 में एक विज्ञापन के लिए फिर साथ नजर आए थे. तीनों को दोबारा देखकर फैंस को फिल्म के अर्जुन, कबीर और इमरान की याद आ गई थी. अब जोया अख्तर ने खुद फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
'द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में जोया ने कहा, 'हम इस पर काम कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमें नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं...क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे, जहां आज के समय में इन किरदारों को फिर से देखना सही लगे. लेकिन यह अच्छा होगा.'
जोया अख्तर ने अपनी बाकी फिल्मों के बारे में भी बात की. उन्होंने 'गली बॉय' और 'लस्ट स्टोरीज' जैसी फिलोम में कई तरह के विषयों पर काम किया है. उनकी दो सबसे पॉपुलर फिल्में 'ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा' और 'दिल धड़कने दो' अमीर किरदारों के आपसी झगड़ों और जिंदगी से जुड़ी उलझनों पर आधारित हैं.
2011 में रिलीज़ हुई फ़िल्म 'ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा' की शूटिंग स्पेन, भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी. लगभग 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फ़िल्म ने दुनिया भर में करीब 153 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें कैटरीना कैफ, कल्कि कोचलिन और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी शामिल थे. फिल्म तीन बचपन के दोस्तों, अर्जुन, कबीर और इमरान की कहानी है, जो कबीर की बैचलरेट पार्टी का जश्न मनाने के लिए तीन हफ्ते की रोड ट्रिप पर फिर से मिलते हैं.
स्पेन में अपने प्रवास के दौरान, उनकी मुलाकात एक आजाद ख्याल स्कूबा इंस्ट्रक्टर लैला से होती है, जो अर्जुन को पानी के डर और काम करने की मजबूरी से उबरने में मदद करती है. अंत में लैला अर्जुन के प्यार में पड़ जाती है. जब कबीर की मंगेतर नताशा इस ट्रिप पर लड़कों को सरप्राइज देने आती है, यहां गलतफहमियों के चलते उसका कबीर से कई बार झगड़ा हो जाता है.