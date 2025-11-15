Advertisement
'गेम ऑफ थ्रोन्स' की एडिटर को जंगल सफारी में शेर का हमला, कार की खिड़की से ​दबोच लिया आधा धड़, दाहिना हिस्सा गायब

Game of Thrones editor death कैथरीन चैपल नाम था इस पॉपुलर टीवी शो की एडिटर का. उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में जंगल सफारी के दौरान ऐसा हादसा पेश आया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. 29 साल की कैथरीन घूमने की शौकीन थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:08 PM IST
'गेम ऑफ थ्रोन्स' की एडिटर को जंगल सफारी में शेर का हमला, कार की खिड़की से ​दबोच लिया आधा धड़, दाहिना हिस्सा गायब

Game of Thrones editor death कैथरीन चैपल नाम था इस पॉपुलर टीवी शो की एडिटर का. उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में जंगल सफारी के दौरान ऐसा हादसा पेश आया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. 29 साल की कैथरीन घूमने की शौकीन थीं. यही शौक पूरा करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जोहांसबर्ग शहर के पास एक सफारी पार्क में थीं. ब्रिटिश पोर्टल मिरर.को.यूके में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसी यात्रा के दौरान शेरनी ने उन पर ऐसा हमला किया कि देखने वालों की रूह कांप गई. बता दें, कैथरीन गेम ऑफ थ्रोन्स टीम में एक स्पेशल इफेक्ट्स एडिटर थीं, जिसके लिए उन्होंने एमी पुरस्कार जीता था.

कैथरीन अपने कार का शीशा नीचे करके अन्य टूरिस्ट की तरह शेरनी की तस्वीर ले रही थी. उन्होंने तस्वीर ले ली. लेकिन अगले ही पल शेरनी ने बहुत तेजी से उन पर कार की खिड़की से हमला कर दिया. तस्वीर खींचने के तुरंत बाद शेरनी ने उनपर झपट्टा मारा.

कैथरीन जमीन पर लेटे एक शेरनी की तस्वीर लेना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने खिड़की को नीचे किया था. देखते ही देखते ये ड्रीम हॉलीडे एक बुरे सपने में बदल गया. कैथरीन को एहसास होने से पहले शेरनी अपने पिछले पंजे पर खड़ी हो चुकी थी और बिजली की फुर्ती से झपटी. खुली खिड़की की वजह से उसका हमला घातक साबित हुआ. कोई कुछ समझता उससे पहले उसने कैथरीन को क्षत-विक्षत कर दिया.

मिरर की रिपोर्ट में वहां मौजूद आई विटनेस बेन गोवेंडर के हवाले से लिखा है कि उन्होंने गाइड को पैसेंजर सीट पर कूदते और शेरनी पर मुक्का मारते देखा. बताया गया कि उनके गाइड ने उनकी जान बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी.

शेरनी अपने मुंह और पंजे से खून टपकाते हुए कार से पीछे हट गई

बेन ने इसे अपना सबसे बुरा अनुभव बताया. उन्होंने कहा, 'पहले अटैक के बाद, शेरनी अपने मुंह और पंजे से खून टपकाते हुए कार से पीछे हट गई. जानवर ने फिर अपने शिकार पर दूसरा जबरदस्त हमला किया. बेन ने आगे कहा, 'उनका चेहरा फट गया था. उसके सीने का दाहिना हिस्सा गायब था. उस महिला को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था.'

उन्होंने बताया कि इस हमले के दौरान शेर ने उनका आधा कंधा अपने मुंह में ले लिया था. वहीं कैथरीन को बचाने के लिए आगे बढ़े गाइड (पियरे पोटगीटर) को दिल का दौरा पड़ा.

'कैप्टन अमेरिका' और 'डायवर्जेंट' जैसी फिल्मों में भी काम किया

कैथरीन गेम ऑफ थ्रोन्स टीम में एक स्पेशल इफेक्ट्स एडिटर थीं, जिन्होंने जिसने एमी जीता था. न्यूयॉर्क में जन्मी कैथरीन 2013 में शो में काम करने के लिए वैंकूवर चली गईं, और 'कैप्टन अमेरिका' और 'डायवर्जेंट' जैसी फिल्मों में भी काम किया.

Games of Thrones

