Hindi Newsबॉलीवुड

14 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने बजट से 3 गुना छापा था पैसा, नई कहानी के साथ करने जा रही वापसी, आएगा मॉडर्न ट्विस्ट

Bollywood Blockbuster Film: हाल ही में हिंदी सिनेमा की एक पॉपुलर रोमांटिक फ्रेंचाइजी नए अंदाज में वापसी करने जा रही है. खास बात ये है कि इस बार कहानी भारत से निकलकर विदेश में बनाई जा रही है, जिसको लेकर मेकर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. बता दें, ये इस फिल्म ने अपने बजट से लगभग 3.2 गुना ज्यादा कमाई की थी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:39 PM IST
14 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने बजट से 3 गुना छापा था पैसा
14 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने बजट से 3 गुना छापा था पैसा

Blockbuster Movie Tanu Weds Manu: 2011 में आई कंगना रनौत और आर माधवन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है. दरअसल, ये फिल्म एक बार फिर बड़े बदलाव के साथ वापस करने जा रही है, लेकिन इस बार कहानी को एक नए अंदाज, नए सेटिंग और नई सोच के साथ पेश की जाएगी. ताकि Gen Z भी इस फिल्म के कहानी के साथ जुड़ सके. इस नए प्रोजेक्ट का जिम्मा ‘हीरामंडी’ की डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार को दिया गया है, जो पहले भी कई फिल्में दे चुकी हैं. 

मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म सीधे पिछले पार्ट्स की कहानी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उसी दुनिया को नए रंग में पेश करेगी. प्रोडक्शन टीम की प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये फिल्म आनंद एल राय की पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी से इंस्पायर जरूर होगी, लेकिन अपनी खुद की कहानी के साथ आगे बढ़ेगी. जहां पहले वाली फिल्में कानपुर की गलियों और भारतीय माहौल से भरी थीं, वहीं नई कहानी देश की सीमाओं से बाहर निकलकर इंटरनेशनल दुनिया में घूमेगी. इस बार लंदन कहानी की मेन लोकेशन होगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नए अंदाज में आ रही ‘तनु वेड्स मनु’ 

बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की प्लानिंग की जा रही है. मेकर्स इसे एक ताजा और मॉर्डन एक्सपीरियंस देने की कोशिश में हैं. लोकेशन भले ही बदल गई हो, लेकिन कहानी की आत्मा वही रहेगी जिसे दर्शकों ने सालों तक प्यार किया. मेकर्स का मानना है कि ‘तनु वेड्स मनु’ की खासियत उसकी बेबाकी, इमोशनल गहराई और लगातार चौंकाते वाली कहानी है. वे चाहते हैं कि नई फिल्म में भी वही यूनिक माहौल महसूस हो. इस खबर ने फैंस को भी एक्साइटेड कर दिया है. 

आज भी दर्शकों के दिल में बसी है ‘तनु वेड्स मनु’ 

2011 में आई पहली फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ में मनु एक एनआरआई डॉक्टर और तनु एक बिंदास लड़की के यूनिक रिश्ते को बड़े मजेदार अंदाज में दिखाया गया था. आर माधवन और कंगना रनौत की ये जोड़ी दर्शकों के दिलों में बस गई थी. 2015 में आए इसके सीक्वल ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ ने शादी के बाद के नोकझोंक को दिखाते हुए कहानी को और आगे बढ़ाया और कंगना के नए रोल हरियाणवी लड़की कुसुम को भी खूब सराहा गया. दोनों फिल्में सुपरहिट रहीं और रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की क्लासिक मानी जाती हैं.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

