Advertisement
trendingNow13107204
Hindi Newsबॉलीवुड15 साल पुरानी वो खौफनाक फिल्म, जिसने दिन में खड़े कर दिए थे लोगों के रोंगटे, आ रहा तीसरा पार्ट..ये सितारे जिएंगे डर के साए में

15 साल पुरानी वो खौफनाक फिल्म, जिसने दिन में खड़े कर दिए थे लोगों के रोंगटे, आ रहा तीसरा पार्ट..ये सितारे जिएंगे डर के साए में

Ragini MMS फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चाएं जोरों पर है. इस फिल्म में बॉलीवुड की फ्रेश जोड़ी को कास्ट करने की खबर है. कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार नाम में भी चेंजेस किए जाएंगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये?
कौन है ये?

Ragini MMS 3: एकता कपूर की हॉरर फिल्म 'रागिनी एमएमएस' ने बॉक्स ऑफिस पर खौफ का ऐसा तांडव मचाया था कि फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी. दो पार्ट के धमाल मचाने के बाद इस मूवी के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता कपूर की इस फ्रेंचाइजी फिल्म में बॉलीवुड के जिन दो सितारों को कास्ट करने की चर्चा है वो पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

ये दो सितारें आ सकते हैं नजर

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना भाटिया और जुनैद खान से एकता कपूर की बातचीत चल रही है. कहा जा रहा है कि इस फिल्म के तीसरे पार्ट को शशांक घोष ही डायरेक्ट करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 और 2014 में आई 'रागिनी MMS' के दोनों पार्ट के तीसरे पार्ट में थोड़ा बदलाव हो सकता है. हो सकता है कि इस फिल्म का नाम 'रागिनी एमएमएस 3' की बजाय 'रागिनी 3' हो.

Add Zee News as a Preferred Source

 

'बेबी डॉल' गाना हो सकता है रिक्रिएट

2011 में आई 'रागिनी एमएमएस' में राजकुमार राव के अलावा कैनाज मोटिवाला थीं. वहीं, 2014 में आए दूसरे पार्ट में सनी लियोनी और साहिल प्रेम और परवीन डबास थे.इस फिल्म का गाना बेबी डॉल काफी पॉपुलर हुआ था और लंबे वक्त तक चार्टबस्टर सान्ग बना रहा. खबरों की मानें तो मेकर्स इस फिल्म के गाने को रिक्रिएटर तमन्ना भाटिया के साथ करना चाहते हैं. हालांकि अभी तक ना तो इस फिल्म का लेकर कोई आधिकारिक ऐलान हुआ है और ना ही मेकर्स ने कुछ रिवील किया है.'

'हां या ना,टाइम पास ना करो...' 'बॉर्डर 2' साइन करने से पहले वरुण धवन को सुनने पड़े थे ये शब्द, फिल्म आते ही हुए खूब ट्रोल 

वर्कफ्रंट
तमन्ना भाटिया इन दिनों VVAN: Force of the Forest को लेकर सुर्खियों में हैं. इसका डायरेक्शन दीपक मिश्रा और अरुनभ कुमार ने किया है. वहीं, जुनैद खान जल्द ही साई पल्लवी संग एक दिन फिल्म में नजर आएंगे. जिसे लेकर काफी बज बना हुआ है.आपको बता दें, इससे पहले तमन्ना आखिरी बार स्क्रीन पर 'बाहुबली:द एपिक' में नजर आई थीं. जबकि जुनैद 2025 में आई 'लवयापा' में दिखे थे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ragini MMS 3Tamannaah BhatiaJunaid Khan

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज