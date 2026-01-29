अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, अब क्या है उनका अगला प्लान? इस बड़े फिल्ममेकर ने खोले सारे राज, बोले- ‘उनका ये कदम...’

Arijit Singh Next Plan: कुछ दिन पहले अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया. हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसी बीच हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर ने सिंगर के आगे के प्लान के बारे में खुलकर बात की और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए, जो उनके फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है.
Trending Photos
Anurag Basu On Arijit Singh Next Dream: कुछ दिन पहले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया. उनके इसके ऐलान को सुनकर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग चौंक गए. इसी बीच, हिंदी सिनेमा के एक जाने-माने फिल्ममेकर ने अरिजीत के आगे के करियर और प्लान के बारे में खुलकर बात की और कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए, जो उनके फैंस के लिए सरप्राइज हैं.
दरअसल, फिल्ममेकर अनुराग बसु ने हाल ही में अरिजीत सिंह के करियर के अगले कदम के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने ये खुलासा तब किया जब अरिजीत ने खुद ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. अनुराग बसु ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई. उन्होंने अरिजीत की प्रतिभा और उनकी नई चीजें सीखने की इच्छा की तारीफ की. बसु ने ये भी बताया कि अरिजीत का फिल्ममेकर बनने में गहरा इंटरेस्ट है.
फिल्म मेकिंग में है अरिजीत का इंटरेस्ट
उन्होंने बताया कि अरिजीत ने 2012 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बरफी’ के दौरान उन्हें असिस्टेंट बनाने के लिए भी कहा था. अरिजीत को फिल्मों के हर पहलू की अच्छी समझ है. बसु ने कहा कि ये दिखाता है कि म्यूजिक के अलावा अरिजीत के अंदर क्रिएटिव जिज्ञासा भी बहुत मजबूत है. उनका ये कदम उनकी मल्टीपल टैलेंट का सबूत है. इसके अलावा बसु ने ये भी खुलासा किया कि अरिजीत का भविष्य बच्चों के लिए कुछ करने का भी सपना है.
परमीत सेठी के पास न काम था, न पैसा, ऊपर से उम्र में बड़ी थीं अर्चना पूरन सिंह, समाज का झेला विरोध, फिर भी दोनों ने कभी नहीं मानी हार
बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं स्कूल
वे चाहते हैं कि एक स्कूल खोलें और बच्चों के साथ समय बिताएं. ये दिखाता है कि अरिजीत केवल संगीत तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. बसु ने कहा कि उनका ये साइड प्रोजेक्ट भी उनके बड़े दिल और सोच का हिस्सा है. इससे पहले मंगलवार को अरिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया था. उन्होंने लिखा कि अब वे किसी भी नए प्लेबैक गाने को साइन नहीं करेंगे.
नई चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं अरिजीत
उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद कहा और कहा कि ये सफर बहुत ही शानदार रहा. उन्होंने साफ किया कि ये फैसला केवल एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों से लिया गया है. अरिजीत ने अपने X प्रोफाइल पर भी इस बारे में बात करते हुए बताया कि वे नई चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं. उनका कहना था कि वे जल्दी बोर हो जाते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को विश्वास दिलाया कि वे म्यूजिक पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे.
300 से ज्यादा फिल्मों में की प्लेबैक सिंगिंग
अरिजीत ने ये भी बताया कि वे भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की ओर वापस जाएंगे और वही संगीत बनाएंगे जो उन्हें खुश करता है. उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पहले से तय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे. उनका ये कदम दिखाता है कि वे हमेशा संगीत के लिए जुनूनी रहे हैं, बस अब दिशा बदल रही है. बता दें, वे अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं. एक्सर लाइव कॉन्सर्ट करते रहते हैं और अब तक कई एल्बम भी निकाल चुके हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.