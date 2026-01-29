Advertisement
trendingNow13089923
Hindi Newsबॉलीवुडअरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, अब क्या है उनका अगला प्लान? इस बड़े फिल्ममेकर ने खोले सारे राज, बोले- ‘उनका ये कदम...’

अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, अब क्या है उनका अगला प्लान? इस बड़े फिल्ममेकर ने खोले सारे राज, बोले- ‘उनका ये कदम...’

Arijit Singh Next Plan: कुछ दिन पहले अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया. हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसी बीच हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर ने सिंगर के आगे के प्लान के बारे में खुलकर बात की और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए, जो उनके फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, अब क्या है उनका अगला प्लान?
अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, अब क्या है उनका अगला प्लान?

Anurag Basu On Arijit Singh Next Dream: कुछ दिन पहले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया. उनके इसके ऐलान को सुनकर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग चौंक गए. इसी बीच, हिंदी सिनेमा के एक जाने-माने फिल्ममेकर ने अरिजीत के आगे के करियर और प्लान के बारे में खुलकर बात की और कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए, जो उनके फैंस के लिए सरप्राइज हैं. 

दरअसल, फिल्ममेकर अनुराग बसु ने हाल ही में अरिजीत सिंह के करियर के अगले कदम के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने ये खुलासा तब किया जब अरिजीत ने खुद ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. अनुराग बसु ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई. उन्होंने अरिजीत की प्रतिभा और उनकी नई चीजें सीखने की इच्छा की तारीफ की. बसु ने ये भी बताया कि अरिजीत का फिल्ममेकर बनने में गहरा इंटरेस्ट है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spotify India (@spotifyindia)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म मेकिंग में है अरिजीत का इंटरेस्ट

उन्होंने बताया कि अरिजीत ने 2012 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बरफी’ के दौरान उन्हें असिस्टेंट बनाने के लिए भी कहा था. अरिजीत को फिल्मों के हर पहलू की अच्छी समझ है. बसु ने कहा कि ये दिखाता है कि म्यूजिक के अलावा अरिजीत के अंदर क्रिएटिव जिज्ञासा भी बहुत मजबूत है. उनका ये कदम उनकी मल्टीपल टैलेंट का सबूत है. इसके अलावा बसु ने ये भी खुलासा किया कि अरिजीत का भविष्य बच्चों के लिए कुछ करने का भी सपना है. 

परमीत सेठी के पास न काम था, न पैसा, ऊपर से उम्र में बड़ी थीं अर्चना पूरन सिंह, समाज का झेला विरोध, फिर भी दोनों ने कभी नहीं मानी हार

बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं स्कूल 

वे चाहते हैं कि एक स्कूल खोलें और बच्चों के साथ समय बिताएं. ये दिखाता है कि अरिजीत केवल संगीत तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. बसु ने कहा कि उनका ये साइड प्रोजेक्ट भी उनके बड़े दिल और सोच का हिस्सा है. इससे पहले मंगलवार को अरिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया था. उन्होंने लिखा कि अब वे किसी भी नए प्लेबैक गाने को साइन नहीं करेंगे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

नई चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं अरिजीत 

उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद कहा और कहा कि ये सफर बहुत ही शानदार रहा. उन्होंने साफ किया कि ये फैसला केवल एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों से लिया गया है. अरिजीत ने अपने X प्रोफाइल पर भी इस बारे में बात करते हुए बताया कि वे नई चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं. उनका कहना था कि वे जल्दी बोर हो जाते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को विश्वास दिलाया कि वे म्यूजिक पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे.

300 से ज्यादा फिल्मों में की प्लेबैक सिंगिंग

अरिजीत ने ये भी बताया कि वे भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की ओर वापस जाएंगे और वही संगीत बनाएंगे जो उन्हें खुश करता है. उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पहले से तय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे. उनका ये कदम दिखाता है कि वे हमेशा संगीत के लिए जुनूनी रहे हैं, बस अब दिशा बदल रही है. बता दें, वे अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं. एक्सर लाइव कॉन्सर्ट करते रहते हैं और अब तक कई एल्बम भी निकाल चुके हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Arijit SinghAnurag basu

Trending news

'अपने खिलाफ जंग को फंड कर रहा है यूरोप...', India-EU ट्रेड डील से चिढ़ा अमेरिका
india eu trade deal
'अपने खिलाफ जंग को फंड कर रहा है यूरोप...', India-EU ट्रेड डील से चिढ़ा अमेरिका
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', बारामती के 'राजा' का आज होगा राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', बारामती के 'राजा' का आज होगा राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका