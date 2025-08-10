13 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर वो फिल्म, डायरेक्टर ने प्रियंका चोपड़ा को देखते ही कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर को दी थीं गालियां

साल 2012 में रिलीज हुई अनुराग बसु निर्देशित फिल्म ‘बर्फी’ में प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक्टिंग करियर का सबसे अलग और यादगार किरदार निभाया है. फिल्म में एक ऑटिज्म से ग्रस्त लड़की झिलमिल के रोल में वह नजर आईं. प्रियंका चोपड़ा ने आज कई साल बाद फिल्म ‘बर्फी’ की झिलमिल से जुड़ी यादें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया.

डायरेक्टर ने प्रियंका चोपड़ा को देखते ही कर दिया था रिजेक्ट

प्रियंका ने लिखा, ‘जनवरी 2009 में जब मैं रणबीर कपूर के साथ न्यूयॉर्क में 'अंजाना अनजानी' फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'बर्फी' के बारे में बताया. इस फिल्म को अनुराग बसु बना रहे थे. मैंने बतौर निर्देशक उन्हें काफी पसंद करती थी. आगे चलकर अनुराग सर ने मुझे 'झिलमिल' का रोल ऑफर किया. मैं तो बहुत खुश हो गई. अनुराग सर से मेरी मुलाकात मुंबई वाले घर पर हुई. मैं एक इवेंट से तैयार होकर घर वापस आई थी. अनुराग सर ने मुझे देखा और कहा कि वह मुझे झिलमिल के रूप में देख नहीं पा रहे हैं. मैं समझ गई, ऐसे में हमने पांच दिन की वर्कशॉप की. हमने ऑटिज्म स्पैक्ट्रम वाले बच्चों पर रिसर्च की, वीडियो देखे. एक दिन अनुराग सर ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें गंदी गालियां हिंदी में दूं. मैंने शर्मिंदा होते हुए कोशिश की. इस तरह मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई और जन्म हुआ मेरे किरदार झिलमिल का.’

सबसे अनमोल फिल्म है ‘बर्फी’

प्रियंका चोपड़ा ने आगे लिखा, ‘फिल्म ‘बर्फी’ में झिलमिल के ज्यादातर सीन इंप्रोवाइज्ड थे. अनुराग सर ने एक आइडिया शेयर किया और हम उस पर काम करने लगे. इस फिल्म के सेट पर ही मेरे पापा आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे. इसलिए ‘बर्फी’ मेरी सबसे अनमोल फिल्मों में से एक है. इसमें रवि वर्मन की कमाल की सिनेमैटोग्राफी है. ब्यूटीफुल इलियाना डिक्रूज ने श्रुति के किरदार को यादगार बना दिया. रणबीर कपूर तो फिल्म में एक स्टार की तरह चमके. आखिर में अनुराग सर की बात करूं तो उनके पास कहानी कहने की जादुई कला है. हमने दो साल से ज्यादा वक्त तक इस फिल्म की शूटिंग की. दर्शकों ने भी हमें उम्मीद से ज्यादा प्यार दिया. तब से ही झिलमिल के लिए प्यार मेरे साथ बना हुआ है. इन्हीं पुरानी यादों को आज शनिवार को साझा करने का मन आपके साथ हुआ.’