साल 2012 में फ्लॉप हुई फिल्म के बाद अक्षय कुमार ने लौटाए पैसे, एकता कपूर बोलीं- 'आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया'

Ekta Kapoor on Akshay Kumar: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर आज 6 अप्रैल को मेकर्स ने लॉन्च किया है. ट्रेलर में अक्षय कुमार का कॉमेडी अवतार देखकर फैंस खुश हैं. 'भूत बंगला' के ट्रेलर ने फैंस को निराश नहीं किया है. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर एकता कपूर भी नजर आईं. उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस दौरान एकता कपूर ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए एक बड़ा खुलासा किया. प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया कि अक्षय ने एक फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें पैसे वापस कर दिए थे.

'फिल्म फ्लॉप होने पर अक्षय ने किए पैसे वापस'

एकता कपूर ने बताया कि साल 2012 में आई उनकी फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, तो अक्षय कुमार ने उन्हें पैसे वापस करने को कहा था. एकता कपूर ने माना कि अक्षय कुमार की यह बात सुनकर वह हैरान रह गई थीं. उनके 31 साल के करियर में किसी भी दूसरे एक्टर ने कभी ऐसा नहीं किया था. 'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च पर यह खुलासा सुनने के बाद वहां मौजूद लोग हैरान रह गए थे.

'मैं बहुत कमाऊंगी...'

एकता कपूर ने आगे बताया कि उन्हें पैसे वापस नहीं चाहिए थे. इसकी जगह उन्होंने अक्षय के साथ एक और फिल्म करने के लिए कहा. एकता कपूर ने कहा, 'मैंने अक्षय को कहा 'नहीं', मेरे लिए एक फिल्म कर लो. अगर आप मेरे लिए एक फिल्म करोगे, तो मैं बहुत कमाऊंगी.' आखिरकार वह फिल्म बन गई.

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इस दिन रिलीज होगी फिल्म

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय के साथ वामिका गब्बी नजर आएंगी. फिल्म में अक्षय अपने पुराने अंदाज में वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. अक्षय कुमार, वामिका गब्बी के अलावा फिल्म में परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी नजर आएंगे. फिल्म को एकता कपूर के 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और अक्षय कुमार के 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म सिनेमाघरों में 16 अप्रैल को दस्तक देने वाली है.