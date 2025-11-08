‘राउडी राठौर 2’ में रिप्लेस होंगे अक्षय कुमार! पैन-इंडिया स्टार मचाएगा धमाल, 13 साल बाद बनने जा रहा सीक्वल

Akshay Kumar Rowdy Rathore 2: संजय लीला भंसाली ‘राउडी राठौर 2’ बनाने की तैयारी में हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार की जगह एक बड़े पैन-इंडिया स्टार नजर आएंगे. ये फिल्म 2012 में आई ‘राउडी राठौर’ का सीक्वल हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
Akshay Kumar Rowdy Rathore 2: अक्षय कुमार की 2012 की एक्शन कॉमेडी फिल्म ‘राउडी राठौर’ आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक मानी जाती है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली अब इसकी सीक्वल लाने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, इस बार अक्षय कुमार विक्रांत सिंह राठौर के किरदार में नजर नहीं आएंगे. खबरों के मुताबिक, इस बार फिल्म में एक पैन-इंडिया स्टार को कास्ट किया जा सकता है जो लीड रोल में नजर आएंगे.
‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भंसाली स्टूडियोज ‘राउडी राठौर’ को एक बड़ी फ्रेंचाइजी में बदलने की प्लानिंग बना रहा है. सूत्रों के हवाले से बताया गया, ‘भंसाली प्रोडक्शंस इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें से एक है ‘राउडी राठौर 2’. ये स्टूडियो की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है और इसकी पूरे भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है’. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फिल्म की कास्टिंग अभी फाइनल नहीं हुई है और ये अपने शुरुआती चरण में है.
‘राउडी राठौर 2’ में रिप्लेस होंगे अक्षय कुमार!
हालांकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ‘राउडी राठौर 2’ में एक बड़े पैन-इंडिया स्टार को पुलिस ऑफिसर के अवतार में दिखाया जाएगा. उन्होंने बताया, ‘फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स एक बड़े स्टार को कास्ट करने की कोशिश में हैं’. फिलहाल इस खबर का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. अगर बात करें ओरिजिनल फिल्म की तो ‘राउडी राठौर’ में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ने लीड रोल में नजर आए थे. इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था, जो 2006 की तेलुगु फिल्म ‘विक्रमारकुडु’ का हिंदी रीमेक थी.
‘राउडी राठौर’ ने कमाए थे 200 करोड़
फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म के दमदार डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. अक्षय कुमार का डबल रोल और सोनाक्षी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. फिल्म के गाने जैसे ‘चिंता ता ता’ आज भी पार्टी प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. इसी पॉपुलैरिटी के चलते मेकर्स अब इस कहानी को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं.
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म
वहीं दूसरी ओर, अक्षय कुमार अब अपनी अगली फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है. पहले दो पार्ट्स ‘वेलकम’ (2007) और ‘वेलकम बैक’ (2015) सुपरहिट रहे थे. 2007 की फिल्म में कैटरीना कैफ, परेश रावल, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और मल्लिका शेरावत नजर आए थे. ‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है.
