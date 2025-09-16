साल 2012 की वो ब्लॉकबस्टर, अमिताभ बच्चन के वजह से अक्षय कुमार नहीं बनना चाहते थे फिल्म का हिस्सा, डायरेक्टर ने किया खुलासा
साल 2012 की वो ब्लॉकबस्टर, अमिताभ बच्चन के वजह से अक्षय कुमार नहीं बनना चाहते थे फिल्म का हिस्सा, डायरेक्टर ने किया खुलासा

Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी' को फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में अक्षय ने भगवान का रोल निभाया था. हाल ही में फिल्म डायरेक्टर ने खुलासा किया कि इस फिल्म में भगवान के रोल के लिए अक्षय कुमार राजी नहीं थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 16, 2025, 06:49 PM IST
अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन
अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन

Akshay Kumar: बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्म पर कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनकी धारणाओं पर सवाल उठाई जाती हैं और अक्सर बंद हो जाती हैं. साल 2012 में आई फिल्म ओएमजी भी इससे अलग नहीं थी और इसने हमारे देश में धर्म जैसी चीज के इस्तेमाल पर कई सवाल उठाए गए थे जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए. ओएमजी फिल्म में अक्षय कुमार कृष्ण वासुदेव यादव के रोल में थे, लेकिन शुरू में अक्षय इस किरदार को नहीं करना चाहते थें. हाल ही में फिल्म डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने इस बात का खुलासा किया कि अक्षय फिल्म के लिए कैसे राजी हुए थे. 

'भगवान के रोल के लिए अक्षय ने कर दिया था मना'
फिल्म डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने फीवर एफएम से बात करते हुए खुलासा किया और मूवी बनने के पीछे की कहानी बताई. उन्होंने बताया कि 'अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए मनाना काफी मुश्किल था. उन्होंने शुरू में इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कुछ वक्त पहले ही 'गॉड तुसी ग्रेट हो' फिल्म की थी और उसमें बिग बी ने भगवान का रोल निभाया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी तो अक्षय को लगा कि वो फिल्म नहीं चली तो वह भगवान के रोल में कैसे फैंस को कन्विस कर पाएंगे.' 

विक्की कौशल की वो सबसे बड़ी डिजास्टर, करोड़ों के बजट में बनी, 50 लाख रुपये भी नहीं कमा पाई थी फिल्म 

'भगवान के अलग-अलग पहलू अक्षय को आए पसंद'
जिसके बाद डायरेक्टर शुक्ला ने उन्हें बताया कि 'हम भगवान को फिल्म में दूसरी तरह दिखाएंगे, क्योंकि वह लैपटॉप यूज करेंगे, बाइक चलाएंगे. बाकी फिल्मों में भगवान को जैसे दिखाया जाता है वो उससे काफी अलग है.' इन सबके बाद अक्षय को ये पसंद आया कि भगवान की इमेज को एक अलग तरह से दिखाया जाएगा. शुक्ला आगे बोले कि 'उन्हें इस फिल्म में भगवान के रोल के अलग-अलग पहलू काफी पसंद आए.' तब जाकर अक्षय को अहसास हुऐ कि फिल्म की कहानी में गहराई है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं.

'लोगों के रिएक्शन का था डर'
डायरेक्टर ने बताया कि 'ऐसी कहानी में हमेशा लोगों के रिएक्शन का डर रहता है. हमें भी कुछ दिक्कतें आई थीं क्योंकि मुझे, अक्षय और परेश रावल सबको धमकियां मिली थीं. लेकिन हमने किसी तरह मैनेज किया था. जब लोगों ने फिल्म को देखा तो उन्हें लगा कि बहुत बैलेंस्ड फिल्म है. कहानी काफी रिस्की थी लेकिन आखिरकार काम कर पाई.'      

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Akshay Kumar, Amitabh Bachchan

