बड़े पर्दे पर हो गए 13 दिन, बजट का आधा भी नहीं निकाल पाई ‘सन ऑफ सरदार 2’, फिल्म देखकर बोर हुए लोग?

Son of Sardaar 2: जब 2012 में अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार' आई थी तो इसको दर्शकों का खूब प्यार मिला था. फिल्म को खूब पसंद किया गया था, जिसका अंदाज इसके कलेक्शन भी लगाया जा सकता है. उस फिल्म ने अपने 40 करोड़ के बजट में 140 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म की कहानी से लेकर कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आई थी. जिसमें अजय देवगन के साथ सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, जूही चावला जैसे कई दमदार कलाकार नजर आए थे.

सलमान खान की गेस्ट अपीयरेंस भी थी, जिसने इसे सुपरहिट बना दिया. लेकिन अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेकर्स 12 साल बाद इसका सीक्वल लेकर आए, जिसको सिनेमाघरों में 13 दिन हो चुके हैं. जिसको दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है. शुरुआत के कुछ दिन फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमे होती गई और आज 13 दिन बाद भी ये फिल्म अपना बजट तक निकाल नहीं पाईं.

कहानी में नहीं है नयापन

दरअसल, कोरोना के बाद दर्शक ज्यादा समझदार और चुनिंदा हो गए हैं. इस बार फिल्म का बजट 150 करोड़ है. पहले हफ्ते इसने सिर्फ 32 करोड़ की कमाई की, जिसके पीछे की वजह है कि लोग अब कमजोर और पुरानी स्क्रिप्ट पर वक्त और पैसा खर्च नहीं करना चाहते. भले ही फिल्म में कुछ चेहरे नए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहानी में कुछ नयापन नहीं है, जो दर्सकों को थिएटर्स तक खींच लाए. हालांकि, फिल्म की कहानी में पाकिस्तान को घसीटा गया है.

किरदारों ने किया सभी को कंफ्यूज

फिल्म में राबिया (मृणाल ठाकुर), सबा (रोशनी वालिया), महविश (कुब्रा सैत) और गुल (दीपक डोबरियाल) को पाकिस्तानी दिखाया गया है. रवि किशन, जो अब संजय दत्त की जगह ले रहे हैं, यूके के रहने वाले राजा बने हैं जो दिल से भारतीय हैं और भारतीय सैनिकों की कहानियों के दीवाने. वो अजय देवगन को सैनिक समझकर अपने बेटे गोगी (साहिल मेहता) की शादी जसी की नकली बेटी सबा से तय कर देते हैं.

एक भी सीन पर नहीं आती हंसी

शादी तय होने से लेकर बारात तक, राजा, टिटू (विंदु दारा सिंह) और टोनी (मुकुल देव) जसी के 'सैनिक हुनर' परखने लगते हैं जैसे बोतलें शूट करना, टैंक चलाना और अजीबो-गरीब घटनाओं को सहना करना, लेकिन ये सभी सीन कॉमेडी वाला माहौल बनाने में नाकाम साबित होती हैं. एक भी सीन में हंसी नहीं आती. हालांकि, फिल्म में कई ऐसे कलाकार भी थे, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल तो जीता लेकिन फिल्म की खराब कॉमेजडी में जान नहीं डाल पाए.

शानदार कलाकार भी नहीं बना पाए माहौल

रवि किशन जैसे शानदार कलाकार भी भी इसमें नाकाम साबित हुए. संजय मिश्रा का किरदार बंटू पांडे, जो पहले होटल मैनेजर था, अब दूध बेचने का काम करता है. राजा की पत्नी प्रेमलता (अश्विनी कालसेकर) का प्रेमी बन गया जिसका कोई मतलब नहीं निकलता. चंकी पांडे का किरदार भी उलझा हुआ है कभी राबिया की बहन से शादी, फिर राबिया से, फिर किसी रूसी महिला के साथ भाग जाना और आखिर में अचानक वापस आ जाना.

रोहित शेट्टी का कैमियो

नीरू बाजवा भी शुरू में तलाक मांगने आती हैं और आखिर में माफी मांगकर लौट जाती हैं. फिल्म की कॉमिक टाइमिंग ज्यादातर कलाकारों की रिएक्शन पर टिकी है, जो उनके किरदार या अभिनय को देखकर बिल्कुल नहीं आती. इसके अलावा रोहित शेट्टी का कैमियो, जिसमें वे अजय की गलती से जीप उड़ने के बाद 'गोलमाल 5' का ऐलान करते हैं, कहानी से ज्यादा प्रमोशन जैसा लगता है. कुल मिलाकर 'सन ऑफ सरदार 2' देखकर बोरियत होने लगती है.