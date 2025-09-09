सलमान-कैटरीना की इस फिल्म ने रचा इतिहास, वाशिंगटन डीसी के स्पाई म्यूजियम में लगी पहली भारतीय फिल्म

Ek Tha Tiger वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सलमान खान स्टारर एक था टाइगर को भारतीय दर्शकों ने खूब पसंद किया था वहीं विदेशी दर्शकों ने भी एसे सराहा था. हालांकि अब इसके नाम एक ऐसा खास अचीवमेंट हो गया है जिससे स्पाई यूनिवर्स का दुनियाभर में ऊंचा नाम हो गया.
मशहूर निर्माता कबीर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर' आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. अब यह फिल्म वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में 'जेम्स बॉन्ड' और 'मिशन इम्पॉसिबल' जैसी हॉलीवुड की फिल्मों के साथ प्रदर्शित हो रही है. इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कबीर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.
कबीर ने इंस्टाग्राम पर कई न्यूज आर्टिकल की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "एक फिल्म सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि उसने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया. असल बात यह है कि वह लोगों के दिलों में कब तक बनी रहती है. इस लिहाज से 'एक था टाइगर' आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा है. 2012 में रिलीज होने पर यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात से है कि 2025 में भी लोग इसे उतने ही प्यार से याद करते हैं. टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा."
'एक था टाइगर' ने बढ़ाया देश का मान
फिल्म 'एक था टाइगर' 2012 में रिलीज हुई एक भारतीय जासूसी-एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया था. इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक भारतीय खुफिया एजेंट (रॉ) टाइगर (सलमान खान) की कहानी है, जो एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट (आईएसआई) जोया (कैटरीना कैफ) के प्यार में पड़ जाता है.
स्पाई म्यूजियम में लगी पहली भारतीय फिल्म
फिल्म में टाइगर डबलिन में एक प्रोफेसर पर नजर रखने के मिशन पर जाता है. इस दौरान उसे प्रोफेसर की देखभाल करने वाली जोया (कैटरीना) से प्यार हो जाता है, वे दोनों अपने-अपने देशों के बीच की दुश्मनी को भूलकर एक-दूसरे के साथ भाग जाते हैं.
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी और इसने कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म में रणवीर शौरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड और गवी चाहल जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं. 'एक था टाइगर' साल 2012 में रिलीज हुई थी. फिल्म यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत थी, जिसके बाद 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', और 'टाइगर 3' जैसी फिल्में आईं.
