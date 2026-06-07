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क्यों फ्लॉप हो गई थी ‘एजेंट विनोद’? 14 साल बाद एक्टर ने सैफ अली खान और करीना कपूर को ठहराया जिम्मेदार; बोले- ‘ये दोनों...’

Agent Vinod Film Flop Reason: 14 साल पहले आई सैफ अली खान और करीना कपूर की फिल्म ‘एजेंट विनोद’ क्यों फ्लॉप हुई थी? सालों बाद फिल्म में नजर आए एक्टर ने एक इंटरव्यू में इसके पीछे की असली वजह बताई है. उन्होंने सीधे तौर पर सैफ और करीना को फिल्म के डूबने का जिम्मेदार ठहराया है. चलिए बताते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:02 AM IST
क्यों फ्लॉप हो गई थी ‘एजेंट विनोद’? 14 साल बाद एक्टर ने सैफ अली खान और करीना कपूर को ठहराया जिम्मेदार; बोले- ‘ये दोनों...’
Image Credit: Agent Vinod Film Flop Reason

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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