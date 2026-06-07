/क्यों फ्लॉप हो गई थी ‘एजेंट विनोद’? 14 साल बाद एक्टर ने सैफ अली खान और करीना कपूर को ठहराया जिम्मेदार; बोले- ‘ये दोनों...’

Agent Vinod Film Flop Reason: साल 2012 में सैफ अली खान और करीना कपूर खान की एक बड़ी फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'एजेंट विनोद'. इस फिल्म से मेकर्स को बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज होते ही यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. अब इतने सालों के बाद इस फिल्म के एक को-स्टार ललित परिमू ने इस पर खुलकर बात की है. उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने का ठीकरा किसी और पर नहीं, बल्कि सीधे फिल्म के लीड स्टार्स सैफ और करीना के सिर पर फोड़ा है. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.
ललित ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि दमदार स्टारकास्ट और बेहतरीन डायरेक्टर होने के बावजूद ‘एजेंट विनोद’ बॉक्स ऑफिस पर क्यों पिट गई? तो उन्होंने इसकी एक बड़ी वजह बताई. उन्होंने बिना झिझके कहा, ‘मेरे हिसाब से फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह सैफ अली खान और करीना कपूर खान का काम में बहुत ज्यादा दखल देना था’. उनके इसी इंटरफेरेंस की वजह से फिल्म का पूरा कबाड़ा हो गया. ललित का ये बेबाक बयान अब सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है.
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