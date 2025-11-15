Advertisement
trendingNow13005597
Hindi Newsबॉलीवुड

12 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, दीपिका-रणवीर की केमिस्ट्री ने लगाई थी आग, राइटर ने शेयर की अनसीन फोटो

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के रिलीज को 12 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के लेखक सिद्धार्थ ने पुराने दिनों को याद किया है. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Nov 15, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, दीपिका-रणवीर की केमिस्ट्री ने लगाई थी आग, राइटर ने शेयर की अनसीन फोटो

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के रिलीज को 12 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के लेखक सिद्धार्थ ने पुराने दिनों को याद किया है. सिद्धार्थ ने पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं. 

'राम-लीला' के 12 साल पूरे
उन्होंने कैप्शन में लिखा 'आज फिल्म की रिलीज को बारह साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर फिल्म की बारह अनदेखी तस्वीरें.' संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला था. वहीं, रणवीर और दीपिका की केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने पसंद किया था. फिल्म की कहानी, गाने, किरदार और डायलॉग आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं. फिल्म में ऋचा चढ्ढा, सुप्रिया पाठक, सरद केलकर और बरखा बिष्ट जैसे कई कलाकार भी अहम भूमिका में थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात में दो दुश्मन परिवारों के बीच दुश्मनी पर आधारित इस फिल्म में राम और लीला को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है. फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म अपने गानों के कारण खूब चर्चा में रही थी. फिल्म में संजय लीला भंसाली ने गुजराती संस्कृति के रंगीन चित्रण और शानदार संवादों से दर्शकों को मोहित किया था. 

ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने जीता था दिल
कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही रणवीर और दीपिका की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, जिसके बाद दोनों असल जिंदगी में भी कपल बन गए. रणवीर, दीपिका और भंसाली ने 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी साथ काम किया है. वहीं, अब भंसाली नई लव ड्रामा फिल्म 'लव एंड वॉर' लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में रणवीर-आलिया के साथ विक्की कौशल भी नजर आएंगे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Biggest Blockbuster Film

Trending news

Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
weather update
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
Sir
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
Punjab news in hindi
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
Delhi blast
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..