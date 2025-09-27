14 साल पुरानी वो फ्लॉप एक्शन फिल्म, जिसके सीक्वल में फिर नजर आएंगे जॉन अब्राहम, इस हीरोइन संग करेंगे रोमांस

John Abraham Force 3: एक्शन हीरो और हैंडसम हंक जॉन अब्राहम एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अपनी 14 साल पुरानी एक फ्लॉप एक्शन फिल्म 'फॉर्स' की तीसरी किस्त यानी 'फोर्स 3' में नजर आने वाले हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म में वे पहली बार 'लकी भास्कर' फिल्म से अपनी जबरदस्त पहचान बना चुकी साउथ एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी के साथ नजर आएंगे. बताया जा रहा है इस फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू हो जाएगी.

मीनाक्षी चौधरी साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म होगी. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, मीनाक्षी चौधरी को कई ऑडिशन के बाद इस फिल्म में कास्ट किया गया है. 'गोअट', 'गुंटूर कारम', 'हिट 2', 'लकी भास्कर' और 'संक्रांति वस्तुनाम' जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाली मीनाक्षी अब हिंदी फिल्मों में कदम रखेंगी. बताया जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार भी जॉन की तरह एक्शन से भरपूर होगा.

2026 तक आ सकती है 'फोर्स 3'

इसके लिए वे आने वाले महीनों में कड़ी ट्रेनिंग लेंगी. इस फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है. जॉन अब्राहम इस प्रोजेक्ट पर तभी फोकस करेंगे जब वे रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित राकेश मारिया की बायोपिक की शूटिंग पूरी कर लेंगे. ये बायोपिक अक्टूबर के आखिर तक खत्म होने की उम्मीद है. इसके बाद 'फोर्स 3' की शूटिंग शुरू होगी और फिल्म को 2026 की पहली छमाही में रिलीज करने की प्लानिंग है.

इस फिल्म के आ चुके हैं 2 पार्ट

गौरतलब है कि साल 2011 में इस फिल्म का डायरेक्शन दिवंगत निशिकांत कामत ने किया था, जिसमें जॉन अब्राहम एक नए और दमदार अंदाज में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ जेनेलिया डिसूजा और राज बब्बर नजर आए थे. इसके बाद 2016 में आई 'फोर्स 2' का डायरेक्शन अभिनय देव ने किया था. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ताहिर राज भसीन नजर आए थे. उस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीता और इस फ्रेंचाइजी को पहचान दिलाई.

'तेहरान' में नजर आए थे जॉन

वहीं, अब फैंस को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार है. जॉन अब्राहम को आखिरी बार 'तेहरान' फिल्म में देखा गया था, जिसे दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में उनके साथ मानुषी छिल्लर नजर आइ थीं. फिल्म रूस, यूक्रेन, चीन, ईरान और फिलिस्तीन से जुड़े जटिल हालातों पर आधारित है. खुद जॉन ने इसे एक शानदार और रोमांचक फिल्म बताया है, जिसमें एक्शन के साथ-साथ गहरी कहानी भी है.

अब फैंस को है 'फोर्स 3' का इंतजार

इसके अलावा जॉन अब्राहम के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें रोहित शेट्टी की राकेश मारिया पर आधारित बायोपिक, सुपरहीरो फिल्म 'मंकीमैन', 'गर्म मसाला 2' और 'पठान' के उनके किरदार जिम पर बनने वाला स्पिन-ऑफ शामिल है. फैंस को उम्मीद है कि 'फोर्स 3' उनकी एक्शन इमेज को और मजबूत करेगी और मीनाक्षी चौधरी के साथ उनकी नई जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आएगी.