Advertisement
trendingNow13046867
Hindi Newsबॉलीवुड2014 की वो ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसका आखिरी सीन शूट कर 2 दिन बाद जेल चले गए थे संजय दत्त, 11 साल बाद सामने आया BTS वीडियो

2014 की वो ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसका आखिरी सीन शूट कर 2 दिन बाद जेल चले गए थे संजय दत्त, 11 साल बाद सामने आया BTS वीडियो

2014 की राजकुमार हिरानी की फिल्म के रिलीज को 11 साल पूरे हो गए हैं. ये फिल्म ऐसी थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय दत्त फिल्म
संजय दत्त फिल्म

11 Years PK Film: राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) का नाम ऐसे डायरेक्टर की लिस्ट में आता है जिनकी कहानियां बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं. फिर चाहे वो '3 ईडियट्स' हो या फिर आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'पीके'. साल 2014 में आई 'पीके' फिल्म में हिरानी एक ऐसी कहानी लेकर आए कि वो लोगों के दिलों को मिनटों में छू गए. फिल्म में ना केवल गंभीर मुद्दे को उठाया बल्कि उसे स्क्रीन पर ऐसे पेश किया कि देखने वालों को मैसेज के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का मसाला भी मिला. इस मूवी के रिलीज को 11 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में मेकर्स ने अपनी फिल्म के किरदार भैरों सिंह का बीटीएस वीडियो शेयर किया. जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

संजय दत्त जब बने भैरों सिंह

4 मिनट 25 सेकेंड के इस वीडियो में संजय दत्त (Sanjay Dutt) के पहले दिन के शूट से लेकर आखिरी दिन के शूट के बेस्ट मोमेंट्स दिखाए गए हैं. साथ ही ये भी दिखाया गया है कि 5 साल जेल की सजा मिलने के सिर्फ 2 दिन पहले संजय ने अपनी किरदार का आखिरी सीन शूट किया था. पीके में संजय का किरदार भले ही छोटा था. लेकिन अपने इस किरदार में संजय ने ऐसी जान डाल दी कि वो एक जबरदस्त असर फिल्म में छोड़ गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अगर मेरे हाथ में होता...' धर्मेंद्र की मौत के बाद टूट गईं ईशा देओल, इमोशनल पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- इस लॉस की कभी भरपाई

जामफाड़ की थी कमाई

राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 'पीके'उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है. आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, बोमन ईरानी, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त जैसे सितारे इस मूवी में थे. ये एक पारिवारिक फिल्म थी जिसका बजट करीबन 85 से 122 करोड़ था. जबकि मूवी ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 770 करोड़ किया था. राजकुमार हिरानी की बेहतरीन फिल्मों में 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'संजू' और 'डंकी' शामिल है. इन सभी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और कई सितारों की पॉपुलैरिटी चरम पर पहुंच गई थी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

PK FilmSanjay DuttRajkumar Hirani

Trending news

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग