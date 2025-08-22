बेहद बोरिंग हैं शाहरुख खान, सिर्फ खाते हैं तंदूरी चिकन... को-स्टार ने बताया कैसा था किंग खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? ऐसा होता था सेट का माहौल

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान अपने फैंस के साथ-साथ को-स्टार्स के भी फेवरेट हैं. हर वो एक्टर, जिसने उनके साथ काम किया है, हमेशा उनकी तारीफ करता है. लेकिन उनकी फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के को-स्टार बोमन ईरानी ने हाल ही में बड़े ही मजाकिया अंदाज में शाहरुख को 'एक्सट्रीमली बोरिंग' बताया. दरअसल, बोमन ने एक इंटरव्यू में शाहरुख के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि वे सेट पर कैसे होते हैं.

बोमन ईरानी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए बताया कि शाहरुख खान को सेट पर रहना बहुत पसंद है. उन्हें लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और फिल्म बनाने के प्रोसेस का हिस्सा बनकर वे हमेशा खुश रहते हैं. बोमन ने बताया कि शाहरुख के अंदर एक शरारती बच्चा भी छिपा है और वे बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं. उन्होंने आगे बताया कि शाहरुख का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता है. उनके कमरे में स्नैक्स रखे रहते हैं जिन्हें कोई भी उठा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेट पर आता था खूब मजा

उन्होंने बताया कि वे वक्त मिलने पर सबके साथ गेम खेलते हैं. बोमन ने बताया कि उनकी मौजूदगी से सेट हमेशा मजेदार माहौल में बदल जाता है, जो सभी को बहुत अच्छा लगता है. बोमन ने ये भी बताया कि उनके पास शाहरुख के साथ बिताए कई खूबसूरत पल हैं. चाहे ऑन-सेट हों या ऑफ-सेट, शाहरुख हमेशा उनकी टॉप फाइव लिस्ट में शामिल रहेंगे. उन्होंने कहा कि शाहरुख के साथ काम करने का मजा ही अलग है क्योंकि वे हर सीन को हल्के-फुल्के अंदाज में भी परफेक्ट बना देते हैं.

90s का वो हॉरर शो, जिसके 104 एपिसोड्स ने उड़ा दी थी रातों की नींद, मम्मी के बिना देखने की नहीं होती थी हिम्मत

को-स्टार्स के साथ भी करते हैं मस्ती

उन्होंने बताया कि शाहरुख कभी अपने को-एक्टर्स को ये एहसास नहीं होने देते कि वे इतने बड़े स्टार हैं. बोमन के मुताबिक, शाहरुख सबको बराबर मानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है. लेकिन बोमन ने मजाक में ये भी कहा कि उन्हें शाहरुख से एक शिकायत जरूर है और वो है खाना. बोमन ने हंसते हुए बताया कि शाहरुख सिर्फ तंदूरी चिकन खाते हैं. वे कभी रेस्टोरेंट वाले खाने का मजा नहीं लेते. जब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो शाहरुख बस बातें करते रहते हैं और खाना ठंडा हो जाता है.

शाहरुख खान खाते हैं सिर्फ तंदूरी चिकन

उन्होंने बताया, 'यही मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि खाने के मामले में शाहरुख मेरा साथ नहीं देते'. बता दें, दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. शाहरुख खान को इंडस्ट्री में 33 साल हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 97 से ज्यादा फिल्मों में कई को-स्टार्स के साथ काम किया. उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी संख्या में हैं. इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. फैंस बेसब्री से इस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं.