एआर रहमान के 800 गानों में से एक वो गाना... जो रिकॉर्ड होने से पहले ही फिल्माया गया, रातों-रात हुआ सुपर-डुपर हिट

Bollywood Superhit Song: म्यूजिक इंडस्ट्री के ‘मोजार्ट ऑफ मैड्रास’ कहे जाने वाले ए आर रहमान ने अपने करियर में लगभग 800 से ज्यादा गानों को कंपोज किया और 114 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी. आज हम आपको उनके उस एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको रिकॉर्ड होने से पहले ही फिल्मा लिया गया था, जो रातों-रात सुपरहिट हो गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:53 AM IST
एआर रहमान का गाना, रिकॉर्ड होने से पहले ही फिल्माया गया, हुआ सुपरहिट
एआर रहमान का गाना, रिकॉर्ड होने से पहले ही फिल्माया गया, हुआ सुपरहिट

AR Rahman Superhit Song: एआर रहमान, जिन्हें प्यार से ‘मोजार्ट ऑफ मद्रास’ कहा जाता है, भारतीय संगीत जगत के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. उन्होंने अब तक करीब 800 से ज्यादा गाने बनाए हैं और 114 से ज्यादा गानों को अपनी सुरीली आवाज दी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं. आज हम आपको उनके उस एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको रिकॉर्ड होने से पहले ही फिल्मा लिया गया था, जो रातों-रात सुपरहिट हो गया. ये गाना आज से 11 साल पहले आया था. 

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, लेकिन ये गाना सुपरहिट हुआ था. दरअसल, हम यहां 2014 में आई इम्तियाज अली की फिल्म ‘हाईवे’ के गाने ‘पटाखा गुड्डी’ की बात कर रहे हैं. इस गाने को नूरन सिस्टर्स ने गाया था. इसका म्यूजिक और कंपोजिशन एआर रहमान ने किया था और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे. आज भी ये गाना लोगों की जुंबा पर चढ़ा हुआ है, लेकिन इस गाने के पीछे की कहानी काफी यूनिक है. ये फिल्म इंडस्ट्री का पहला ऐसा गाना है, जिसको रिकॉर्ड करने से पहले ही फिल्मा लिया गया था. 

रिकॉर्डिंग से पहले हुआ था शूट 

आमतौर पर गाने पहले रिकॉर्ड होते हैं और फिर फिल्माए जाते हैं, लेकिन इस गाने के साथ ऐसा नहीं हुआ. इम्तियाज अली ने पहले ही इस गाने का विजुअल शूट कर चुके थे. उन्होंने लोकेशन, मूड और किरदारों के हिसाब से सीन तैयार किया और बाद में एआर रहमान को बताया कि गाने का माहौल कैसा होना चाहिए. ये तरीका हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है. इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले फिल्माने की वजह ये थी इम्तियाज अली चाहते थे कि गाने में असली सफर और इनोशन्स की झलक देखने को मिले. 

6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर किया नया एक्सपीरियंस, दिए फैंस के सवालों के जवाब 

गाने में मिलता है आज भी असली सफर का एहसास

इतना ही नहीं, शूटिंग के समय तक गाने की धुन तय नहीं थी, लेकिन उन्होंने आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा के साथ सीन को ऐसे फिल्माया कि उसमें आजादी और खुलेपन का एहसास देखने को मिलता है. बाद में रहमान ने इस विजुअल को देखकर गाने की धुन और बोल तैयार किए. यही वजह है कि गाने में एक अलग सी नेचुरल एनर्जी महसूस होती है. इस गाने की शूटिंग पंजाब और हरियाणा के खूबसूरत रास्तों पर हुई. खुले खेत, सड़कें और ट्रक की सवारी ने गाने को असली सफर का एहसास दिया.

11 साल पहले आई थी ये फिल्म 

इम्तियाज अली चाहते थे कि दर्शक महसूस करें कि किरदार बंधनों से आजाद होकर जीवन का मजा ले रहे हैं. यही वजह है कि उन्होंने पहले विजुअल शूट किया और बाद में रहमान को कहा कि इस फीलिंग को संगीत में उतारें. ये गाना आज भी लोगों के सफर का हमसफर बना हुआ है. बता दें, 2014 में रिलीज हुई ‘हाईवे’ का डायरेक्शन इम्तियाज अली ने किया था. 

बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी फिल्म 

उन्होंने इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला के साथ मिलकर बनाया था. फिल्म में आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा लीड रोल में नजर आए थे. लगभग 25 के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. फिल्म ने भारत में 30.6 करोड़ और दुनिया भर में 52.4 करोड़ की कमाई की थी. आज भी इस फिल्म और गानों को खूब पसंद किया जाता है. 

