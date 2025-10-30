Advertisement
‘वो बोला आई लव यू, मैं बोली...’ छठी क्लास में लड़के ने किया था प्रपोज, अनुष्का शेट्टी ने प्यार से कहा था...

Anushka Shetty: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में अपने बचपन की पहली ‘लव स्टोरी’ का खुलाका किया, जिसने फैंस को फिर से उनका दीवाना बना दिया. ‘बाहुबली’ फेम अनुष्का ने बताया कि छठी क्लास में एक लड़के ने उन्हें प्यार का इजहार किया था, जिसके बाद उन्होंने... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:54 PM IST
छठी क्लास में लड़के ने किया था प्रपोज
छठी क्लास में लड़के ने किया था प्रपोज

Anushka Shetty Love Confession: साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने अपनी सादगी और ईमानदार से हमेशा फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी बातों से फैंस का दिल जीत लिया. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली ‘लव स्टोरी’ के बारे में खुलासा किया, जो बेहद मासूम और प्यारी थी. अनुष्का ने बताया कि जब वे छठी क्लास में थीं, तब एक लड़के ने उन्हें ‘आई लव यू’ कहा था. 

उस उम्र में उन्हें इसका मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर ‘ओके’ कह दिया था. अनुष्का शेट्टी ने साउथ सिनेमा में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से अलग पहचान बनाई है. उन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिलों पर राज किया और टॉप सुपरस्टार्स जैसे रजनीकांत, विजय, नागार्जुन, प्रभास और अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर की. उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक खास मुकाम तक पहुंचाया है. हर किरदार में उन्होंने अपनी सादगी और दमदार परफॉर्मेंस से लोगों को इंप्रेस किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

साल 2005 में अनुष्का ने तेलुगु फिल्म ‘सुपर’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने तमिल दर्शकों का ध्यान ‘रेन्डू’ फिल्म से खींचा, जिसमें उनके साथ माधवन थे. धीरे-धीरे उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना ली. ‘लिंगा’ में रजनीकांत के साथ, ‘वेट्टइकारन’ में विजय के साथ और ‘सिंघम’ में सूर्या के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. लेकिन असली पहचान उन्हें फिल्म हॉरर ड्रामा फिल्म ‘अरुंधती’ से मिली. इस फिल्म ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री की सबसे दमदार फीमेल लीड्स में शामिल कर दिया. 

इन फिल्मों में दिखाया एक्टिंग का कमाल 

अनुष्का की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. इस रोल के बाद उन्हें ‘लेडी सुपरस्टार’ कहा जाने लगा. उन्होंने साबित कर दिया कि फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि टैलेंट और मेहनत से भी स्टार बना जा सकता है. अनुष्का ने अपनी फिल्म ‘इंजी इडुप्पाझागी’ में किरदार के लिए वजन बढ़ाने का साहसी फैसला लिया था. ऐसा कदम उठाना हर एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं होता. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा सकी, लेकिन अनुष्का की परफॉर्मेंस की सभी ने तारीफ की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘बाहुबली’ सीरीज से रचा इतिहास 

43 साल की उम्र में भी वह अब तक अनमैरीड हैं, हालांकि उनका नाम कई बार प्रभास के साथ जोड़ा गया है. दोनों के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा सिर्फ ‘फ्रेंडशिप’ बताया है. ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद अनुष्का ने कुछ समय का ब्रेक लिया था. उन्होंने फिर से ‘मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी’ से वापसी की और हाल ही में ‘घाटी’ में नजर आईं. इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले. आज अनुष्का साउथ इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक हैं.

