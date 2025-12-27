‘दृश्यम 3’ से बाहर हुए अक्षय खन्ना! अब ये एक्टर लेगा उनकी जगह, कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट, इस बार सुपर से ऊपर होगा सस्पेंस-थ्रिल का डोज

Drishyam 3 Cast Update: ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी फिल्म के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी करने की तैयारी में है. पहली और दूसरी फिल्म की बड़ी सफलता के बाद ‘दृश्यम 3’ को अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है. इस बार कहानी और ज्यादा डार्क होने वाली है, जिसमें नए ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगी. फिल्म के ऐलान के समय ही मेकर्स ने इशारों में बता दिया था कि इस बार कहानी का लेवल और ऊपर जाने वाला है, जिससे दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

इस बीच ‘दृश्यम 3’ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. जैसा की ये खबर अब तक सभी के कानों तक पहुंच चुकी होगी कि पार्ट में एक सख्त पुलिस अफसर का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो चुके हैं. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब पार्ट 3 में हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता जयदीप अहलावत एक नए और दमदार किरदार में एंट्री मारने वाले हैं. जयदीप पहली बार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनेंगे और अजय देवगन-तब्बू के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

पार्ट 3 में होगी जयदीप अहलावत की दमदार एंट्री

अपनी गंभीर और असरदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले जयदीप की एंट्री को फिल्म के लिए एक बड़ा प्लस माना जा रहा है. फैंस ये जानने को उत्साहित हैं कि उनका किरदार कहानी में क्या नया मोड़ लाएगा? पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जयदीप अहलावत जनवरी 2026 से ‘दृश्यम 3’ की शूटिंग शुरू करेंगे. प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘जयदीप को फिल्म में बेहद अहम रोल के लिए चुना गया है, जो कहानी को पूरी तरह नया ट्विस्ट देगा. उनका किरदार दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा’.

‘जब गाजा में होता है तब सब बोलते हैं...’ दीपू दास की हत्या पर खौल रहा भारतीय सेलेब्स का खून, जान्हवी, काजल, जया प्रदा का भड़का गुस्सा

‘दृश्यम 3’ में तगड़ा होदा थ्रिल और सस्पेंस का डोज

माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी से फिल्म का थ्रिल और सस्पेंस और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे कहानी और भी पकड़दार बन सकेगी. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के अपने किरदार में नजर आएंगे. एक आम आदमी जो अपनी समझदारी और दिमाग से सिस्टम को मात देता है. वहीं तब्बू भी आईजी मीरा देशमुख के रोल में वापसी कर रही हैं. विजय और मीरा के बीच का टेंशन और मेंटल गेम ही इस फ्रेंचाइजी की जान रहा है. ‘दृश्यम 3’ में लोग इस टकराव को और भी गहराई से देखने की उम्मीद कर रहे हैं.

क्यों पार्ट 3 से बाहर हुए अक्षय खन्ना?

खासकर जब कहानी में एक नया किरदार शामिल हो चुका है. इसी बीच ‘दृश्यम 3’ को लेकर अक्षय खन्ना के बाहर होने की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं. ‘दृश्यम 2’ में उनके किरदार को काफी सराहा गया था और फैंस उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. सूत्रों की मानें तो ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद फीस को लेकर मतभेद हुए, जिसके चलते वे इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए. इस खबर ने दर्शकों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं. वहीं, कई फैंस का दिल भी टूट गया है.

बिग्सेट ब्लॉकबस्टर ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी

बिग्सेट ब्लॉकबस्टर ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2013 में मलयालम फिल्म से हुई थी, जिसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया था और मोहनलाल ने लीड रोल में नजर आए थे. ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि कई भाषाओं में इसके रीमेक बने. साल 2015 में पैनोरमा स्टूडियोज ने हिंदी रीमेक के अधिकार खरीदे. निशिकांत कामत के डायरेक्शन में बनी हिंदी रीमेक ‘दृश्यम’ में अजय देवगन नजर आए थे और इस फिल्म ने भी जबरदस्त सफलता हासिल की. अब फैंस बेसब्री से ‘दृश्यम 3’ के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं.