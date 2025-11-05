Advertisement
10 साल पुरानी महा डिजास्टर फिल्म, जिसे बनाकर आज भी पछताते हैं अनुराग कश्यप, 80 करोड़ का लगा था सदमा, बोले- ‘जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा...’

Bollywood Disaster Film: अनुराग कश्यप ने अपने 28 साल के करियर में कई फिल्में बनाई, जिनमें कुछ हिट रहीं तो कुछ सुपरहिट, लेकिन उनकी एक ऐसी भी फिल्म है, जिसको बनाने के लिए वो आज भी खूब पछताते हैं. इतना ही नहीं, इस फिल्म को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बताते हैं. इस फिल्म ने उनको करोड़ों को सदमा दिया था. 

Nov 05, 2025, 10:20 AM IST
Bollywood Biggest Disaster Film: फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने अपनी हाल ही में अपनी 2015 में आई सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म ‘बॉम्बे वेलवेट’ की असफलता के बाद झेली गई प्रोफेशनल और इमोशनल परेशानियों पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान का समय उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था. अनुराग ने कहा कि इस फिल्म का दबाव और उसका नतीजा दोनों ने उन पर गहरा असर छोड़ा. 

उन्होंने बताया कि अगर वो इस असफलता को अपना मान लेते तो ये फिल्म उनके लिए ट्रॉमा नहीं बनती. एक हालिया इंटरव्यू में अनुराग ने बताया कि ‘बॉम्बे वेलवेट’ की रिलीज के बाद का वक्त बेहद मुश्किल था. उन्होंने कहा, ‘अगर मैं इस फेलियर को अपना मान लेता, तो ये फिल्म मेरे लिए ट्रॉमा नहीं बनती. ये मेरे लिए ट्रॉमा बन गई थी’. जब उनसे पूछा गया कि क्या ये उनके करियर का सबसे निचला दौर था, तो उन्होंने कहा, ‘हां, पोस्ट-प्रोडक्शन के वक्त. शूटिंग के समय नहीं’. 

इतनी नेगेटिविटी पहली बार देखी थी - अनुराग 

अनुराग ने माना कि पहली बार उन्होंने इतनी नेगेटिविटी देखी थी. उन्होंने बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने ने उन्हें अपने काम के तरीके पर फिर से सोचने पर मजबूर किया. करीबन 90 करोड़ के बजट में बनी ‘बॉम्बे वेलवेट’ बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 43.20 करोड़ ही कमा पाई थी. इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो छोटे बजट में फिल्में बनाएंगे. अनुराग ने कहा, ‘मैंने प्रोडक्शन हाउस से पूछा कि अगर मैं स्क्रिप्ट और कास्ट नहीं बताऊं तो कितना दोगे. उन्होंने कहा 3.5 करोड़. 90 करोड़ से मैं सीधे 3.5 करोड़ पर आ गया’.

अब छोटे बजट फिल्में बनाते हैं अनुराग 

अनुराग ने बताया कि जब फिल्ममेकर्स बड़े बजट की फिल्म बनाते हैं और वो नहीं चलती, तो वे खुद को साबित करने के चक्कर में फंस जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘कई मेरे दोस्त और भाई भी ऐसे हैं. जब बड़ी फिल्म नहीं चलती, तो जिंदगीभर वही गलती सुधारने की कोशिश करते रहते हैं. बार-बार बड़ी हिट फिल्म बनाने का दबाव बना रहता है’. उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि उन्होंने खुद को ऐसे जाल में फंसने से बचाया. उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रिश्ते की अहमियत पर भी बात की. 

खुद ये किया एक्सपीरियंस - अनुराग

अनुराग बोले, ‘डायरेक्टर जहाज का कैप्टन होता है, लेकिन प्रोड्यूसर फिल्म की मां होती है. जब प्रोड्यूसर आप पर भरोसा करता है, तो आप अच्छा काम करते हैं. लेकिन अगर प्रोड्यूसर डरता है, तो उसकी डर आप तक भी पहुंचती है’. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रोड्यूसर का भरोसा फिल्म की क्वालिटी पर बहुत असर डालता है. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस फिल्म में सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने बिना झिझक कहा, ‘बॉम्बे वेलवेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है’.

फिल्म में नजर आई थी बड़ी स्टारकास्ट

उन्होंने बताया कि उस वक्त सभी डरे हुए थे. फिल्म की लंबाई कम करने, बचपन के सीन हटाने की बातें हो रही थीं. उन्होंने कहा, ‘फिल्म की ओपनिंग वीकेंड को फिल्म से ज्यादा अहमियत दी जा रही थी. अगर मैं वो 25 मिनट नहीं काटता, तो फिल्म शायद बेहतर बनती और इतना नुकसान नहीं होता’. बता दें, इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर, के के मेनन, मनीष चौधरी, सत्यदीप मिश्रा, विवान शाह, रवीना टंडन, सिद्धार्थ बसु, विकी कौशल और रेमो फर्नांडिस जैसे कलाकार नजर आए थे. 

