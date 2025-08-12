'मुसलमानों को लग सकता है बुरा...' 'बजंरगी भाईजान' में 'जय श्री राम' वाला डायलॉग हटवाना चाहता था सेंसर बोर्ड, कबीर खान का खुलासा

Bajrangi Bhaijaan: 10 साल पहले आई 'बजरंगी भाईजान' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे. फिल्म में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान यानी कि पवन का रोल निभाया था जो बजरंग बली का भक्त होता है. इस फिल्म के बारे में फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने बड़ा खुलासा किया है. इन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने उन्हें फिल्म के डायलॉग जय श्री राम को हटाने को कहा था.

जय श्री राम डायलॉग को हटाने को कहा

एक कार्यक्रम में शामिल हुए कबीर खान ने 'बजरंगी भाईजान' पर बात की. इस दौरान इन्होंने कहा- 'सेंसर बोर्ड ने उन्हें उनकी फिल्म से जय श्री राम डायलॉग को हटाने को कहा था. उन्हें डर था कि कही इससे मुसलमान नाराज ना हो जाएं. सेट के एक सीन को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेट में एक सीन था. जिसमें ओम पुरी सलमान को अलविदा कहता है. उन्हें ये महसूस होता है कि बजरंगी खुदा हाफिज कहने में हिचकता है. फिर वो दूसरे से पूछता है कि आप लोग क्या कहते है. जय श्री राम ना? इसके बाद वो तुरंत जय श्री राम कहता है. सेंसर बोर्ड ने कहा था कि वो उस सीन को काट दे.'

मुसलमानों को हो सकती है आपत्ति

कबीर ने आगे कहा कि 'जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये पसंद नहीं आएगा. सेंसर बोर्ड को कबीर ने कहा कि वो भी मुसलमान हैं और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. कबीर ने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि लोग जय श्री राम का इस्तेमाल अभिवादन के लिए किया करते थे ना कि किसी राजनीति बयान के लिए . मैं पुरानी दिल्ली में रहा हूं. जहां जय श्री राम कहना हैलो या फिर अलविदा कहने जैसा था. तो मैंने पूछा कि इससे बुरा क्यों लगेगा? मैंने इससे लिए लड़ाई लड़ी और इसमें आखिर में कामयाब भी रहा.' आपको बता दें, 'बजरंगी भाईजान' में सलमान के अलावा करीना कपूर थीं.

