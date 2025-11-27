Advertisement
‘सावधानी बरतने के बाद भी रेसलिंग सीन के दौरान...’ 9 साल बाद आमिर खान की ‘दंगल’ के को-स्टार का बड़ा खुलासा, बोले- ‘सारे रिएक्शन्स थे असली...’

Dangal Actor: 9 साल पहले रिलीज हुई आमिर खान की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. अब सालों बाद इस फिल्म में नजर आए आमिर के को-स्टार ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि हर सावधानी बरतने के बाद भी रेसलिंग सीन के दौरान...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:37 AM IST
9 साल बाद आमिर खान की ‘दंगल’ के को-स्टार का बड़ा खुलासा
Aamir Khan Dangal Co-Star: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ ने 9 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म ने अपने बजट से 70 से 90 करोड़ के बजट में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, साक्षी तंवर, फातिमा सना शेख और जायरा वसीम जैसे कलाकार नजर आए थे, लेकिन फिल्म में नजर आए एक्टर विवान भटेना ने एक बड़ा खुलासा किया. 

एक्टर विवान भटेना ने हाल ही में अपनी फिल्म ‘120 बहादुर’ के प्रमोशन के दौरान ‘दंगल’ के मशहूर रेसलिंग सीन को लेकर दिलचस्प बातें शेयर कीं. फिल्म में उनकी एक स्पेशल अपीयरेंस थी, जिसमें उनका किरदार आमिर खान के किरदार महावीर सिंह फोगाट को चुनौती देता है. विवान ने बताया कि उस रेसलिंग सीक्वेंस को शूट करने के लिए सेट पर जमीन को खास तरीके से तैयार किया गया था. वहां एक पतली सी मैट बिछाई गई थी, ताकि गिरने पर चोट ज्यादा न लगे और कलाकार सुरक्षित रहें. 

शूटिंग के दौरान बरतते थे पूरी सावधानी, लेकिन...

उन्होंने बताया कि इस्तेमाल की गई मैट बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी. उन्होंने बताया कि अगर इतनी जोर से सीधे पत्थर के फर्श पर गिरते, तो कमर टूट सकती थी. लेकिन क्योंकि ये कोई मुलायम गद्दा नहीं था, इसलिए लैंडिंग के दौरान दर्द होना तय था. उन्होंने समझाया कि रेसलिंग की एक खास ट्रिक होती है कि विरोधी को कसकर पकड़कर रखा जाए. ऐसा करने से दोनों के शरीर एक साथ झटका झेलते हैं और चोट का असर थोड़ा कम हो जाता है. विवान ने आगे बताया कि शूट के दौरान उन्होंने आमिर को जितना कसकर पकड़ा. 

रियल थे कैमरे पर दिखने वाली रिएक्शन्स 

उतना ही उन्हें गिरने का असर कम महसूस हुआ. उन्होंने कहा कि रेसलिंग का असली झटका शरीर पर सीधा लगता है और कैमरे में जो रिएक्शन दिखते हैं, वो काफी हद तक सच होते हैं. विवान ने हंसते हुए बताया कि कई बार तो गिरने के बाद सच में सांस रुक-सी जाती थी. इस वजह से स्क्रीन पर जो थकान, दर्द या भारीपन दिखता है, वो एक्टिंग से ज्यादा हकीकत होती थी. नितेश तिवारी की ‘दंगल’ एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता और बबीता की असल जिंदगी पर आधारित है. 

गीता और बबीता फोगाट पर बनी है ये फिल्म 

फिल्म की कहानी महावीर से शुरू होती है, जो खुद गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन अपनी नाकामयाबी को बेटी गीता और बबीता में पूरी होते देखना चाहते हैं. शुरू में बेटियों को इसमें दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन महावीर का  डिसिप्लिन, सख्ती और विश्वास धीरे-धीरे दोनों को एक अलग दिशा में ले जाता है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे महावीर समाज की सोच और गांव की पुरानी मानसिकता से लड़कर अपनी बेटियों को रेसलिंग के लिए तैयार करते हैं, जो उनके और बारत के लिए कई गोल्ड मेडल जीतकर लाती हैं.

About the Author
Vandana Saini

