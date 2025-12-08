Advertisement
9 साल पहले आई वो फ्लॉप फिल्म...जो री-रिलीज हुई तो तोड़ बॉक्स ऑफिस पर मचा तहलका, मेकर्स हुए मालामाल; गाने बने फेवरेट

15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. यह एक मैसिव हिट फिल्म साबित हुई. इस फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम. 5 फरवरी 2016 को रिलीज हुई 'सनम तेरी कसम' में हर्षित राणा और मावरा होकैन, अनुराग सिंह और मनीष चौधरी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म को विनय सप्रू और राधिका राव ने डायरेक्ट किया था. कहानी भी विनय शत्रु और राधिका राव ने लिखी थी. प्रोड्यूसर दीपक मुकुट थे. म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया था. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:56 PM IST
Sanam Teri Kasam Re-Release Box Office: साल 2016 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म सनम तेरी कसम फिर से बड़े पर्द पर 7 फरवरी 2025 को री-रिलीज की गई. वहीं, रिलीज के बाद इस फिल्म को तगड़ा प्यार मिल रहा है. भले ही इस फिल्म ने साल 2016 में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं की हो, लेकिन इसकी री-रिलीज के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इतना ही नहीं इस मूवी ने अपने ही रिकार्ड तोड़ दिए हैं. 

9 साल पहले आई वो फ्लॉप फिल्म

फिल्म के गीत शब्बीर अहमद, समीर और हिमेश रेशमिया ने लिखे थे. फिल्म का म्यूजिक रुह को छू लेने वाला था. फिल्म में 44:10 मिनट की लेंग्थ के कुल 7 गाने थे. सनम तेरी कसम को IMDB पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है.इस बार फिल्म ने इतिहास रच दिया. फिल्म ने करीब 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया. यह एक मैसिव हिट फिल्म साबित हुई. यह फिल्म इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद की गई क्योंकि इसमें दिखाए गए सीन, कैरेक्टर इतने सहज थे कि दर्शकों को रीयल लगे. हर दर्शक इनसे जुड़ाव महसूस करता है. फिल्म वैलेंटाइन वीक पर रिलीज हुई, इसका भी फायदा मेकर्स को मिला. फिल्म की री-रिलीज को लेकर जबर्दस्त बज था. फैंस में जबर्दस्त क्रेज था. यूनिक लव स्टोरी थी. हर्षवर्धन राणे-मारवा होकैन ने लाजवाब परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता.

मावरा होकेन की पहली बॉलीवुड फिल्म

फिल्म की बात करें तो दीपक मुकुट ने Sanam Teri Kasam फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इसका बजट 25 करोड़ रुपये था. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और Mawra Hocane के अलावा अनुराग सिन्हा, मनष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी नजर आए. बता दें, सनम तेरी कसम मावरा होकेन की पहली बॉलीवुड फिल्म थी और इस फिल्म से ही उन्हें पहचान मिली. फिल्म में उन्होंने सरस्वती उर्फ सरू का किरदार निभाया था. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अमीर गिलानी से निकाह किया है. 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

sanam teri kasam

