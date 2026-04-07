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Hindi Newsबॉलीवुडआमिर खान की भतीजी को गलत तरीके से किया शूट, डकैत ट्रेलर लॉन्च से वायरल हुई वल्गर क्लिप, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

आमिर खान की भतीजी को गलत तरीके से किया शूट, 'डकैत' ट्रेलर लॉन्च से वायरल हुई वल्गर क्लिप, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Dacoit : एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म 'डकैत' (Dacoit) का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसके लॉन्च पर पूरी टीम मौजूद थी. वहीं इस इवेंट पर आमिर खान की भतीजी जैन मैरी खान भी शामिल हुई थीं, जहां से उनकी कुछ फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. आइए बताते हैं पूरा मामला.  

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:19 AM IST
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आमिर खान की भतीजी को गलत तरीके से किया शूट, 'डकैत' ट्रेलर लॉन्च से वायरल हुई वल्गर क्लिप, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग एक्शन-क्राइम फिल्म 'डकैत' (Dacoit) की रिलीज का फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में इस फिल्म की ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों स्टार्स के किरदार एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद वो एक बच्चा चाहते हैं और अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन इस बीच जूलिएट के साथ एक हादसा हो जाता है, इसके बाद उनकी जिंदगी एकदम बदल जाती है. इस इंटेंस और इमोशनल ट्रेलर को देखने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है. लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म की एक एक्ट्रेस को लेकर इंटरनेट पर बवाल मच गया है. 

दरअसल इस फिल्म में एक्टर आमिर खान की भतीजी जैन मैरी खान भी अहम भूमिका में नजर आएंगी, जो हाल ही में फिल्म के ट्रैलर लॉन्च पर दिखाई दी. लेकिन इस ट्रेलर लॉन्च से एक्ट्रेस की कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की गईं, जो अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई हैं. 

एक्ट्रेस जैन मैरी की फोटो वायरल 
फिल्म 'डकैत' के ट्रेलर लॉन्च पर जैन मैरी खान साड़ी पहने हुए नजर आईं, मगर इस डिजाइनर साड़ी के साथ उन्होंने डीप नैक कॉर्सेट ब्लाउज पहना था. एक्ट्रेस के इस आउटफिट और ट्रेलर लॉन्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल इस इंवेट पर कैमरा मैन ने उनकी कुछ ऐसी फोटोज क्लिक की, जो लोगों को पसंद नहीं आईं. 

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एक्ट्रेस की फोटो पर अश्र्लील कमेंट
एक्ट्रेस जैन मैरी खान की इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ लोग इंटरनेट पर अश्र्लील बातें लिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इन तस्वीरों के लिए इंवेट पर मौजूद कैमरे मैन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इंटरनेट पर यूजर्स का कहना है कि कैमरे मैन ने एक्ट्रेस की फोटो और वीडियो गलत तरीके से दिखाई हैं. वहीं एक्ट्रेस के फैंस इस फोटो और वीडियो को देखने के बाद मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि एक्ट्रेस की ओर से अभी इन तस्वीरों और वीडियोज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कैसे जुड़ा आमिर खान के साथ नाम?
जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, जैन मैरी खान एक्टर आमिर खान के चचेरे भाई मंसूर खान की बेटी हैं, जिसके नाते वो एक्टर इमरान खान की कजिन भी हैं. एक्ट्रेस इस समय फिल्मी दुनिया में कदम जमाने की कोशिश में लगी हुईं है. वहीं बात करें फिल्म में उनके रोल के बारे में, तो वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी. 

फिल्म के बारे में
ये एक्शन-क्राइम फिल्म पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, जिसकी डेट बदलकर अब 10 अप्रैल कर दी गई है. हिंदी और तेलुगू भाषा की इस फिल्म की स्क्रिप्ट आदिवी शेष और शेनिल देव ने मिलकर लिखी है, साथ ही दोनों ने ही फिल्म का निर्देशन भी किया है. वहीं इस फिल्म में आदिवी शेष-मृणाल ठाकुर के अलावा अनुराग कश्यप, प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. 

 

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