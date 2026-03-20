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Hindi Newsबॉलीवुड‘कहानी 2’ के निर्देशक सुजॉय घोष पर से हटा कॉपीराइट का आरोप, कोर्ट ने रद्द किया केस

‘कहानी 2’ के निर्देशक सुजॉय घोष पर से हटा कॉपीराइट का आरोप, कोर्ट ने रद्द किया केस

फिल्म निर्देशक सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिली है. कोर्ट ने फिल्ममेकर सुजॉय घोष के खिलाफ उनकी फिल्म 'कहानी 2' से जुड़े कॉपीराइट वॉयलेशन मामले में चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है. सुजॉय घोष पर झारखंड के हजारीबाग में कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला चल रहा था. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:27 PM IST
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‘कहानी 2’ के निर्देशक सुजॉय घोष पर से हटा कॉपीराइट का आरोप, कोर्ट ने रद्द किया केस

विद्या बालन स्टारर फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक सुजॉय घोष को अब कोर्ट से एक बड़ा राहत मिल गई है, कॉपीराइट वॉयलेशन मामले की चल रही सुनवाई को कोर्ट रद्द कर दिया है. दरअसल, साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘कहानी 2’ के बारे में उमेश मेहता नाम के लेखक ने अपनी शिकायत में ये दावा किया था कि उन्होंने 'सबक' नाम की फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी, जो स्क्रिप्ट उन्होंने सुजॉय घोष को दिखाई थी. लेखक का आरोप था कि उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके सुजॉय घोष ने 'कहानी' फिल्म बनाई है. 

निर्देशक ने रखा पक्ष
उमेश मेहता की शिकायत के आधार पर साल 2018 को हजारीबाग के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुजॉय घोष को समन जारी किया था. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अपील में कोई राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. निर्देशक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ‘कहानी 2’ की स्क्रिप्ट साल 2012 में लिखी गई थी और 2013 में स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर भी हो गई थी. तब तक उन्हें लेखक की ओर से स्क्रिप्ट मिली भी नहीं थी. 

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कोर्ट ने खत्म किया केस 
साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुजॉय घोष को राहत देते हुए झारखंड कोर्ट में पेशी से छूट दी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन अब आज 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हजारीबाग के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समन को रद्द करने के साथ झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. इसके साथ ही सुजॉय घोष के खिलाफ चल रहा क्रिमिनल केस खत्म हो गया.

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