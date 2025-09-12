सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना, दे चुकीं 1800 करोड़ी फिल्म, नोट शेयर बोलीं- ‘दूर रहकर...’
Advertisement
trendingNow12919215
Hindi Newsबॉलीवुड

सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना, दे चुकीं 1800 करोड़ी फिल्म, नोट शेयर बोलीं- ‘दूर रहकर...’

Actress Break From Social Media: हाल ही में एक टॉप एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात की. हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म को मिला-जुला रिएक्शन मिला था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अचानक इतना बड़ा फैसला कर फैंस को चौंका दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना
सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना

Anushka Shetty Break From Social Media: तेलुगु सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने ऐलान किया है कि वे कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगी. अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके हाथ से लिखा हुआ नोट था. उसमें लिखा, 'ब्लू लाइट छोड़कर कैंडल लाइट अपना रही हूं… थोड़े वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर रहकर असल जिंदगी और काम से जुड़ना चाहती हूं'.

अपने इस नोट में अनुष्का ने आगे लिखा, 'जल्द ही आप सबसे, कहानियों और प्यार के साथ वापस मिलूंगी. हमेशा मुस्कुराते रहिए. ढेर सारा प्यार, अनुष्का शेट्टी'. उनका ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया और कमेंट कर कहा कि वे उन्हें मिस करेंगे. अनुष्का का ये फैसला अचानक आया लेकिन उन्होंने इसे बेहद पॉजिटिव तरीके से फैंस के साथ शेयर किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AnushkaShetty (@anushkashettyofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म ‘घाटी’ के प्रमोशन में रही एक्टिव

हाल ही में अनुष्का शेट्टी अपनी नई फिल्म ‘घाटी’ के प्रमोशन में काफी एक्टिव थीं. इस फिल्म में उनके साथ विक्रम प्रभु लीड रोल में नजर आए. कृष्णा (क्रिश) के निर्देशन में बनी इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यू मिले, लेकिन लगभग सभी ने अनुष्का की दमदार एक्टिंग की तारीफ की. उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

10 दिन की गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए आशीष कपूर, इन खास शर्तों पर मिली जमानत, बलात्कार है आरोप

निगेटिव किरदार निभाने की ख्वाहिश

फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनुष्का ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर उन्हें कोई मजबूत निगेटिव रोल ऑफर होता है, तो वे जरूर करना चाहेंगी. उन्होंने साफ कहा कि उनका सपना है कि एक दिन उन्हें आउट-एंड-आउट निगेटिव किरदार निभाने का मौका मिले. फैंस को भी उनकी ये विश सुनकर काफी एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि अब तक वे ज्यादातर पॉजिटिव किरदारों में ही नजर आई हैं.

20 साल पूरे, अब नई चुनौतियों की तलाश

अनुष्का शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे वे अब भी करना चाहती हैं. जवाब में उन्होंने निगेटिव रोल की इच्छा जताई. गौरतलब है कि निर्देशक क्रिश के साथ उनकी पिछली फिल्म ‘वेदम’ सुपरहिट रही थी. इसी वजह से ‘घाटी’ से भी बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि फिल्म का रिस्पॉन्स मिला-जुला रहा.

अनुष्का शेट्टी के आने वाले प्रोजेक्ट्स

अपनी नई फिल्मों को लेकर अनुष्का ने बताया कि वे कई स्क्रिप्ट्स सुन रही हैं. उन्होंने खुलासा किया कि वे पहली बार एक मलयालम फिल्म करने जा रही हैं. इसके अलावा, जल्द ही एक नई तेलुगु फिल्म का भी ऐलान होगा. उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स काफी इंट्रेस्टिंग होंगे. उनके फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि लंबे समय बाद अनुष्का फिर से कई भाषाओं में काम करती दिखाई देंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Anushka shetty

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;