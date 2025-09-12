सोशल मीडिया से दूर हुई ये खूबसूरत हसीना, दे चुकीं 1800 करोड़ी फिल्म, नोट शेयर बोलीं- ‘दूर रहकर...’

Anushka Shetty Break From Social Media: तेलुगु सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने ऐलान किया है कि वे कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगी. अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके हाथ से लिखा हुआ नोट था. उसमें लिखा, 'ब्लू लाइट छोड़कर कैंडल लाइट अपना रही हूं… थोड़े वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर रहकर असल जिंदगी और काम से जुड़ना चाहती हूं'.

अपने इस नोट में अनुष्का ने आगे लिखा, 'जल्द ही आप सबसे, कहानियों और प्यार के साथ वापस मिलूंगी. हमेशा मुस्कुराते रहिए. ढेर सारा प्यार, अनुष्का शेट्टी'. उनका ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया और कमेंट कर कहा कि वे उन्हें मिस करेंगे. अनुष्का का ये फैसला अचानक आया लेकिन उन्होंने इसे बेहद पॉजिटिव तरीके से फैंस के साथ शेयर किया.

फिल्म ‘घाटी’ के प्रमोशन में रही एक्टिव

हाल ही में अनुष्का शेट्टी अपनी नई फिल्म ‘घाटी’ के प्रमोशन में काफी एक्टिव थीं. इस फिल्म में उनके साथ विक्रम प्रभु लीड रोल में नजर आए. कृष्णा (क्रिश) के निर्देशन में बनी इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यू मिले, लेकिन लगभग सभी ने अनुष्का की दमदार एक्टिंग की तारीफ की. उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

निगेटिव किरदार निभाने की ख्वाहिश

फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनुष्का ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर उन्हें कोई मजबूत निगेटिव रोल ऑफर होता है, तो वे जरूर करना चाहेंगी. उन्होंने साफ कहा कि उनका सपना है कि एक दिन उन्हें आउट-एंड-आउट निगेटिव किरदार निभाने का मौका मिले. फैंस को भी उनकी ये विश सुनकर काफी एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि अब तक वे ज्यादातर पॉजिटिव किरदारों में ही नजर आई हैं.

20 साल पूरे, अब नई चुनौतियों की तलाश

अनुष्का शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे वे अब भी करना चाहती हैं. जवाब में उन्होंने निगेटिव रोल की इच्छा जताई. गौरतलब है कि निर्देशक क्रिश के साथ उनकी पिछली फिल्म ‘वेदम’ सुपरहिट रही थी. इसी वजह से ‘घाटी’ से भी बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि फिल्म का रिस्पॉन्स मिला-जुला रहा.

अनुष्का शेट्टी के आने वाले प्रोजेक्ट्स

अपनी नई फिल्मों को लेकर अनुष्का ने बताया कि वे कई स्क्रिप्ट्स सुन रही हैं. उन्होंने खुलासा किया कि वे पहली बार एक मलयालम फिल्म करने जा रही हैं. इसके अलावा, जल्द ही एक नई तेलुगु फिल्म का भी ऐलान होगा. उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स काफी इंट्रेस्टिंग होंगे. उनके फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि लंबे समय बाद अनुष्का फिर से कई भाषाओं में काम करती दिखाई देंगी.