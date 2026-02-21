Advertisement
trendingNow13117752
Hindi Newsबॉलीवुड9 साल बाद आएगा इस हिट फिल्म का सीक्वल, डायरेक्टर संजय गुप्ता बोले- पूरी हुई स्क्रिप्ट, रोशन फैमिली के ग्रीन सिग्नल का इंतजार

9 साल बाद आएगा इस हिट फिल्म का सीक्वल, डायरेक्टर संजय गुप्ता बोले- पूरी हुई स्क्रिप्ट, रोशन फैमिली के ग्रीन सिग्नल का इंतजार

Hrithik Roshan Kaabil 2: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर संजय गुप्ता ने हाल ही में कन्फर्म किया कि वो एक्टर ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'काबिल 2' बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 21, 2026, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋतिक रोशन की ‘काबिल 2’ कन्फर्म!
ऋतिक रोशन की ‘काबिल 2’ कन्फर्म!

Hrithik Roshan Kaabil 2: साल 2017 में आई फिल्म 'काबिल' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता ने किया था. काबिल फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ यामी गौतम लीड रोल में नजर आई थी. आपने अगर इस फिल्म को देखा हो तो जानते ही होंगे कि काबिल में ऋतिक रोशन ने एक अंधे आदमी का किरदार निभाया था, जिसका मुकाबला रोनित रॉय और रोहित रॉय से हुआ था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 100 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई करने में सफल साबित हुई थी. 

''काबिल 2' की स्क्रिप्ट तैयार'
ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट यानी 'काबिल 2' को बनाने का फैसला किया है. इस बात का कंफर्म डायरेक्टर संजय गुप्ता ने किया और बताया कि 'काबिल 2' की स्क्रिप्ट भी तैयार है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पहले के मुकाबले दूसरा ज्यादा खतरनाक'
हाल ही में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने वैरायटी इंडिया से बात करते हुए बताया कि 'एक निर्देशक और लेखक के तौर पर मैं पूरी तरह से तैयार हूं. रोशन फैमिली की तरफ से सिग्नल मिलते ही हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे. मेरे पास काबिल 2 की स्क्रिप्ट भी तैयार है. सही समय आने पर हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे.' संजय गुप्ता ने आगे बताया कि 'मैंने इस पर ट्वीट भी किया था और बताया था कि पहले पार्ट के मुकाबले दूसरा पार्ट ज्यादा खतरनाक होगा, जो होना भी चाहिए. अगर आप किसी भी फिल्म की सीक्वल बनाते हैं तो यह पहले पार्ट के मुकाबले शानदार होना चाहिए. वरना बनाने का क्या फायदा?'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऋतिक रोशन वर्कफ्रंट
एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' को फैंस ने काफी प्यार दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. ऋतिक रोशन के साथ लीड रोल में यामी गौतम नजर आई थी और दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने पसंद किया था. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन के पास 'काबिल 2' के अलावा फिल्म 'कृष 4' भी लिस्ट में है. इस फिल्म को ऋतिक डायरेक्ट करते भी नजर आएंगे. एक्टर इसे आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर बनाएंगे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Hrithik RoshanKaabil 2

Trending news

भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा