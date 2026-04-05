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Hindi Newsबॉलीवुडप्रभास की फौजी के सेट से तस्वीरें हुईं लीक, डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने जताई चिंता, बोले- ‘लीक्स से खराब न करें फिल्म…’

प्रभास की 'फौजी' के सेट से तस्वीरें हुईं लीक, डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने जताई चिंता, बोले- ‘लीक्स से खराब न करें फिल्म…’

FILM FAUZI SET PHOTOS LEAK: ‘बाहुबली’ के बाद एक्टर प्रभास की 'फौजी' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसमें वो लीड रोल में नजर आएंगे. जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. जैसे-जैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है, डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने हाल ही में सेट से लीक हो रही तस्वीरों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:07 PM IST
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प्रभास की 'फौजी' के सेट से तस्वीरें हुईं लीक, डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने जताई चिंता, बोले- ‘लीक्स से खराब न करें फिल्म…’

प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘फौजी’ (FAUZI) का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे रहे हैं, यही वजह है कि इस साल भी इस फिल्म की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है. लेकिन हाल ही में फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, फैंस से एक इमोशनल रिक्वेस्ट की और उनसे गुजारिश की कि वो लीक हुए विजुअल्स को शेयर न करें. इस प्रोजेक्ट में लगी मेहनत और जुनून पर जोर देते हुए, उन्होंने सभी से फिल्म के जादू को बनाए रखने का अनुरोध किया. 

डायरेक्टर ने फैंस से की रिक्वेस्ट
डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि 'फौजी' को एक थिएटर एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया गया है और इसे बड़े पर्दे पर ही उसी तरह एन्जॉय किया जाना चाहिए, जैसा कि टीम ने सोचा है. डायरेक्टर ने लिखा, ‘हमने #Fauzi में अपना पूरा दिल लगा दिया है ताकि आपको कुछ वाकई खास दे सकें. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया लीक्स के साथ इसके जादू को खराब न करें. आइए इसका अनुभव उसी तरह करें जैसा इसे होना चाहिए... सिनेमाघरों में एक साथ.’

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प्रभास x माइथ्री x हनु का कॉलेबोरेशन 
'बाहुबली' के बाद 'फौजी' के साथ प्रभास एक बार फिर एक भव्य पीरियड ड्रामा एपिक में वापसी कर रहे हैं, जो एक इमोशनल और विजुअली शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है. माइथ्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है. इस फिल्म में एक जबरदस्त टीम साथ आई है, प्रभास x माइथ्री (पुष्पा के मेकर्स) x हनु (सीता रामम के डायरेक्टर). इस कॉलेबोरेशन को भारतीय सिनेमा में ‘पीढ़ियों का मिलन’ कहा जा रहा है. उम्मीद है कि ये फिल्म इस साल कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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