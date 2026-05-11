Netflix पर 1.3 बिलियन घंटे देखी गई ‘मनी हाइस्ट’ अब और बड़ा करेगा धमाका, यूनिवर्स होगा एक्सपैंड

Best Thriller Netflix Series: दुनियाभर में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज 'मनी हाइस्ट' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. नेटफ्लिक्स की इस स्पेनिश वेब सीरीज ने रिलीज के बाद ऐसा क्रेज बनाया कि यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेटफ्लिक्स अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी के यूनिवर्स को और बड़ा करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स 'मनी हाइस्ट' की सफलता को देखते हुए नए स्पिन-ऑफ और अलग कहानियों पर काम कर रहा है. खास बात यह है कि इस सीरीज को अब तक दुनियाभर में 1.3 बिलियन घंटे से ज्यादा देखा जा चुका है, जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है.

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