श्रीदेवी की आखिरी 300वीं फिल्म, जिसके सीक्वल में नजर आएगी बेटी खुशी कपूर, 8 साल पहले छप्परफाड़ कमाई कर बनी सुपरहिट

Sridevi Superhit Movie Sequel: हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी के अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म 8 साल पहले आई थी, जिसका अब सीक्वल बनने जा रहे हैं और सबसे खास बात ये है कि इस सीक्वल में उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर नजर आने वाली है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:19 AM IST
Sridevi Superhit Mom Movie Sequel: हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दीं. उनकी एक सुपरहिट फिल्म, जो 8 साल पहले रिलीज हुई थी, अब दोबारा बनने जा रही है. इस बार कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर इसमें नजर आएंगी. इस फिल्म का नाम है ‘मॉम’. हाल ही में खुशी ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म ‘मॉम 2’ के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. 

बताया जा रहा है कि खुशी इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. इस साल मार्च में बोनी कपूर ने बताया था कि वे खुशी कपूर के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो 2017 में आई फिल्म ‘मॉम’ का सीक्वल हो सकता है. अब इस फिल्म का नाम ऑफिशियल तौर पर ‘मॉम 2’ रखा गया है. खबरों के मुताबिक, ‘मॉम 2’ की शूटिंग दिवाली के बाद 26 अक्टूबर से मुंबई में शुरू हो चुकी है. लगभग 10 से 11 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी है और सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ रहा है. खुशी इस फिल्म में खास किरदार निभा रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘मॉम’ के सीक्वल में नजर आएंगी श्रीदेवी 

उनके साथ करिश्मा तन्ना भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है और सेट से लीक हुई तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. पहली फिल्म ‘मॉम’ का निर्देशन रवि उद्यावर ने किया था. लेकिन इस बार ‘मॉम 2’ की कमान डायरेक्टर गिरीश कोहली के हाथों में है. गिरीश पहले फिल्म के स्टोरी राइटर्स में से एक थे और उन्होंने इसके डायलॉग और स्क्रिप्ट भी लिखी थी. बोनी कपूर को लगा कि गिरीश इस कहानी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं. 

10 साल पुराना सबसे फेमस कॉमेडी शो, आ चुके हैं 2700 मजेदार एपिसोड, हर किसी का फेवरेट, रिपीट में यूट्यूब पर देखते हैं लोग, IMDb रेटिंग भी 8.6

बोनी कपूर 72वें जन्मदिन पर कर सकते हैं ऐलान

इसलिए उन्होंने उन्हें इस बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी. गिरीश कोहली ने इस साल की शुरुआत में सोहम शाह स्टारर फिल्म ‘क्रेजिक्स’ डायरेक्ट कर अपनी काबिलियत साबित की थी. इस वजह से बोनी कपूर को उन पर पूरा भरोसा है. बताया जा रहा है कि बोनी कपूर अपने 72वें जन्मदिन, 11 नवंबर को ‘मॉम 2’ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बड़े लेवल पर करने वाले हैं. फिल्म की टीम इसे एक इमोशनल और स्ट्रॉन्ग कहानी के रूप में तैयार कर रही है, ताकि श्रीदेवी की यादों को खूबसूरती से जिंदा रखा जा सके.

श्रीदेवी की आखिरी 300वीं फिल्म

‘मॉम’ फिल्म 7 जुलाई, 2017 को रिलीज हुई थी, जिसमें श्रीदेवी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना और सजल अली नजर आए थे. इस फिल्म में श्रीदेवी के शानदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया था. खास बात ये है कि ये श्रीदेवी की 300वीं और आखिरी फिल्म थी. अब जब ‘मॉम 2’ की चर्चा हो रही है, तो फैंस के बीच एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है. सबको इंतजार है कि खुशी कपूर इस रोल को कैसे निभाती हैं और क्या वे अपनी मां की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगी. साथ ही बोनी कपूर फिल्म ‘नो एंट्री 2’ भी काम कर रहे हैं. 

‘नो एंट्री 2’ पर भी चल रहा काम 

ये फिल्म 2005 की ब्लॉकबस्टर ‘नो एंट्री’ का सीक्वल है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, हाल ही में खबर आई कि वरुण धवन ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है. इससे पहले दिलजीत दोसांझ भी फिल्म से बाहर हो चुके हैं. दोनों ही अर्जुन कपूर के साथ काम करने वाले थे, लेकिन अब मेकर्स नए कास्ट की तलाश में हैं. वहीं, फैंस इन दोनों फिल्मों के सीक्व को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना ये है कि ये दोनों फिल्में कब तक रिलीज हो पाती हैं. 

