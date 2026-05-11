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Hindi Newsबॉलीवुड5 साल बाद प्रोफेसर गैंग की हुई वापसी, अभी खत्म नहीं हुई रॉबरी की कहानी, अब सबसे बड़ी चोरी की तैयारी शुरू!

5 साल बाद प्रोफेसर गैंग की हुई वापसी, अभी खत्म नहीं हुई रॉबरी की कहानी, अब सबसे बड़ी चोरी की तैयारी शुरू!

Money Heist Season 6: नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर क्राइम थ्रिलर सीरीज Money Heist (La Casa de Papel) एक बार फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेजी से वायरल हो रही है कि क्या इस शो का सीजन 6 आने वाला है और क्या प्रोफेसर की गैंग एक बार फिर सबसे बड़ी चोरी के लिए वापसी करने वाली है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 11, 2026, 07:37 PM IST
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5 साल बाद प्रोफेसर गैंग की हुई वापसी, अभी खत्म नहीं हुई रॉबरी की कहानी, अब सबसे बड़ी चोरी की तैयारी शुरू!

दुनियाभर में धमाका मचाने वाले ये सीरीज साल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसके पहले सीजन ने लोगों के बीच सनसनी पैदा कर दी थी. समय के साथ ये शो एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया और इसे नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश सीरीज में गिना जाने लगा. वहीं सीरीज का तीसरा सीजन साल 2019 में आया, जिसमें प्रोफेसर की गैंग एक मिशन के साथ फिर से साथ आती है. चौथा सीजन 2020 में रिलीज हुआ, जहां प्रोफेसर की गैंग काफी कुछ झेलती है और कहानी में इमोशनल मोड़ आ जाता है. 

इस सीरीज के पांचवें सीजन दो भागों में रिलीज किया था, फस्ट पार्ट सितंबर 2021 में और दूसरा दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ, जिसके बाद मैन स्टोरी लगभग खत्म हो चुकी थी. लेकिन अब करीब 5 साल बाद ये सीरीज अपने 6वें सीजन के साथ वापसी करने वाली है. 

मनी हाइस्ट प्लैशबैक वीडियो
दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में 'बर्लिन' सीजन 2’ के रिलीज से मौके पर मनी हाइस्ट के पांच सीजन का एक मिक्स वीडियो शेयर किया. इस फ्लैशबैक वीडियो में में बैंक रॉबरी, गोल्ड रॉबरी, लाल रंग के मास्क और पॉपुलर सॉन्ग ‘बेला चाओ’ की झलक दिखाई गई. 

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जल्द आएगा ‘मनी हाइस्ट सीजन 6’
इस फ्लैशबैक को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, ‘कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगली चोरी की तैयारी शुरू हो चुकी है.’ इस वीडियो और कैप्शन के वायरल होते ही दुनियाभर के फैंस खुशी से झूम उठे और अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार करने लग गए हैं. इस वीडियो से नेटफ्लिक्स ने सीरीज के अगले सीजन के साइन दे दिया है. साल 2017 में इस सीरीज के सभी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया था और दुनियाभर में रिलीज किया. ये सीरीज देखते ही देखते रातों रात सुपरहिट हो गई. 

नई कहानी और नई चोरी की तैयारी
इस बीच, सीरीज के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए स्पिन-ऑफ प्रोजेक्ट्स पर काम जरूर हुआ है, जिनमें बर्लिन जैसे किरदारों पर आधारित कहानियां शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स ने भी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है और इस फ्रेंचाइजी को जिंदा रखा है.वहीं नए सीजन में पुराने किरदारों की वापसी और नए दुश्मनों का सामना देखने को मिल सकता है. 

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