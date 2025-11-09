‘खुद को कैसे प्रूफ करूं...’ ब्लॉकबस्टर सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ का रहे हिस्सा, नहीं मिल रहा मन चाहा ऑफर, बोले- ‘डायरेक्टर डरते हैं...’

Sacred Games Actor: इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं, जो भले ही फिल्मों या सीरीज में साइड रोल प्ले करते हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहते हैं. ऐसे ही एक एक्टर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको लोग ‘सेक्रेड गेम्स’ में एक अहम किरदार से पहचानते हैं.
Sacred Games Actor Jatin Sarna: ‘सेक्रेड गेम्स’ और 83 जैसी फिल्मों और फिल्म में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी शानदार पहचान बनाने वाले जतिन सरना अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं. वे वेब सीरीज और फिल्मों के बाद अब साउथ सिनेमा में भी काम कर रहे हैं. बावजूद इसके उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में ‘बंटी’ का किरदार निभाने वाले जतिन का कहना है कि उन्हें अब तक ऐसे ऑफर नहीं मिल रहे जिनसे वे खुद को नए रूप में साबित कर सकें.
वे चाहते हैं कि डायरेक्टर्स उन्हें ऐसे किरदार दें जो दर्शकों को चौंका दें. जतिन सरना कहते हैं कि उनके पास आने वाले ज्यादातर रोल्स वैसे ही होते हैं जैसे उन्होंने पहले किए हैं. उन्हें लगता है कि राइटर्स अब उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं. जतिन का कहना है, ‘मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर डायरेक्टर्स मुझ पर भरोसा करें और मुझे ऐसा किरदार दें जिसे देखकर दर्शक कहें कि ये जतिन सरना कुछ अलग कर रहे हैं’. उन्होंने हाल ही में माधुरी दीक्षित के साथ एक वेब सीरीज की शूटिंग पूरी की है.
माधुरी दीक्षित संग सीरीज में आएंगे नजर
इस सीरीज में वे अहम किरदार निभाने वाले हैं. जतिन आगे बात करते हुए कहा, ‘मैं खुद को कैसे साबित करूं अगर कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहता? लोग अपनी कहानियों के साथ रिस्क लेने से बच रहे हैं. ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस एक्टर की मुश्किल है जो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए मौका तलाश रहा है’. जतिन मानते हैं कि जब तक फिल्ममेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक नए टैलेंट्स को असली पहचान नहीं मिलेगी. अब जतिन साउथ सिनेमा में भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं.
रजनीकांत की फिल्म में भी आएंगे नजर
वे जल्द ही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ में नजर आएंगे. तमिल फिल्मों में काम करने के अपने एक्सपीरिसंय को लेकर जतिन ने बताया, ‘मैं इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहा हूं. तमिल सीखना और उसी में डायलॉग बोलना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है. मैं इसे समझने और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यह सफर बहुत रोमांचक लग रहा है’. जब उनसे पूछा गया कि हिंदी और तमिल सिनेमा में क्या फर्क महसूस हुआ, तो जतिन ने बताया, ‘सबसे बड़ा फर्क भाषा का है’.
साउथ के दर्शकों के लिए जाहिर की उम्मीद
उन्होंने आगे बताया, ‘हिंदी फिल्मों में मैं अपने डायलॉग्स में बदलाव या इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूं, लेकिन साउथ फिल्मों में भाषा की वजह से ऐसा करना मुश्किल होता है. वहां काम करने का कल्चर भी अलग है और मैं धीरे-धीरे उसमें ढल रहा हूं’. उनका मानना है कि ये एक्सपीरियंस उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है. जतिन ने अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, ‘साउथ के दर्शकों का प्यार बहुत गहरा होता है. अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी. मैं चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस देखकर लोग कहें कि जतिन सरना ने एक और लेवल पार कर लिया’.
