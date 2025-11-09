Advertisement
trendingNow12994429
Hindi Newsबॉलीवुड

‘खुद को कैसे प्रूफ करूं...’ ब्लॉकबस्टर सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ का रहे हिस्सा, नहीं मिल रहा मन चाहा ऑफर, बोले- ‘डायरेक्टर डरते हैं...’

Sacred Games Actor: इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं, जो भले ही फिल्मों या सीरीज में साइड रोल प्ले करते हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहते हैं. ऐसे ही एक एक्टर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको लोग ‘सेक्रेड गेम्स’ में एक अहम किरदार से पहचानते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद को प्रूफ करना चाहते हैं एक्टर
खुद को प्रूफ करना चाहते हैं एक्टर

Sacred Games Actor Jatin Sarna: ‘सेक्रेड गेम्स’ और 83 जैसी फिल्मों और फिल्म में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी शानदार पहचान बनाने वाले जतिन सरना अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं. वे वेब सीरीज और फिल्मों के बाद अब साउथ सिनेमा में भी काम कर रहे हैं. बावजूद इसके उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में ‘बंटी’ का किरदार निभाने वाले जतिन का कहना है कि उन्हें अब तक ऐसे ऑफर नहीं मिल रहे जिनसे वे खुद को नए रूप में साबित कर सकें. 

वे चाहते हैं कि डायरेक्टर्स उन्हें ऐसे किरदार दें जो दर्शकों को चौंका दें. जतिन सरना कहते हैं कि उनके पास आने वाले ज्यादातर रोल्स वैसे ही होते हैं जैसे उन्होंने पहले किए हैं. उन्हें लगता है कि राइटर्स अब उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं. जतिन का कहना है, ‘मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर डायरेक्टर्स मुझ पर भरोसा करें और मुझे ऐसा किरदार दें जिसे देखकर दर्शक कहें कि ये जतिन सरना कुछ अलग कर रहे हैं’. उन्होंने हाल ही में माधुरी दीक्षित के साथ एक वेब सीरीज की शूटिंग पूरी की है.

माधुरी दीक्षित संग सीरीज में आएंगे नजर 

Add Zee News as a Preferred Source

इस सीरीज में वे अहम किरदार निभाने वाले हैं. जतिन आगे बात करते हुए कहा, ‘मैं खुद को कैसे साबित करूं अगर कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहता? लोग अपनी कहानियों के साथ रिस्क लेने से बच रहे हैं. ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस एक्टर की मुश्किल है जो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए मौका तलाश रहा है’. जतिन मानते हैं कि जब तक फिल्ममेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक नए टैलेंट्स को असली पहचान नहीं मिलेगी. अब जतिन साउथ सिनेमा में भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं. 

39 साल के वर्सेटाइल एक्टर, पिता संग झगड़ों से थे परेशान, डिप्रेशन से होना पड़ा दो-चार, आमिर खान की बेटी ने बढ़ाया मदद का हाथ 

रजनीकांत की फिल्म में भी आएंगे नजर 

वे जल्द ही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ में नजर आएंगे. तमिल फिल्मों में काम करने के अपने एक्सपीरिसंय को लेकर जतिन ने बताया, ‘मैं इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहा हूं. तमिल सीखना और उसी में डायलॉग बोलना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है. मैं इसे समझने और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यह सफर बहुत रोमांचक लग रहा है’. जब उनसे पूछा गया कि हिंदी और तमिल सिनेमा में क्या फर्क महसूस हुआ, तो जतिन ने बताया, ‘सबसे बड़ा फर्क भाषा का है’. 

साउथ के दर्शकों के लिए जाहिर की उम्मीद 

उन्होंने आगे बताया, ‘हिंदी फिल्मों में मैं अपने डायलॉग्स में बदलाव या इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूं, लेकिन साउथ फिल्मों में भाषा की वजह से ऐसा करना मुश्किल होता है. वहां काम करने का कल्चर भी अलग है और मैं धीरे-धीरे उसमें ढल रहा हूं’. उनका मानना है कि ये एक्सपीरियंस उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है. जतिन ने अपनी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, ‘साउथ के दर्शकों का प्यार बहुत गहरा होता है. अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी. मैं चाहता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस देखकर लोग कहें कि जतिन सरना ने एक और लेवल पार कर लिया’.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Sacred GamesJatin Sarna

Trending news

कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध