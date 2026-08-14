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8 साल पहले KGF ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ‘जीरो’ को चटाई थी धूल, सालों बाद यश बोले- ‘उस दिन, मेरा करियर खत्म...’

Yash on KGF Vs Zero Clash: कन्नड़ सुपरस्टार यश अपनी नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ के साथ हुए ‘केजीएफ’ के क्लैश पर खुलकर बात की और कुछ ऐसा कहा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:47 AM IST
8 साल पहले KGF ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ‘जीरो’ को चटाई थी धूल, सालों बाद यश बोले- ‘उस दिन, मेरा करियर खत्म...’
Image Credit: सालों पहले KGF ने शाहरुख खान की ‘जीरो’ को छोड़ दिया था पीछे (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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