8 साल पहले KGF ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ‘जीरो’ को चटाई थी धूल, सालों बाद यश बोले- ‘उस दिन, मेरा करियर खत्म...’

कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी आने वाली नई फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरिटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. उनकी इस फिल्म का फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यश की इस जबरदस्त फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैडॉक फिल्म्स ने भी अपनी एक नई फिल्म ‘ईठा’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी यश की कोई फिल्म आती है, तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका होता है. साल 2018 में भी ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला था.
दिसंबर 2018 में यश की फिल्म ‘केजीएफ: चैप्टर 1’ और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. उस समय ऐसा लग रहा था कि शाहरुख की फिल्म के सामने नई फिल्म टिक नहीं पाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो ‘केजीएफ’ ने कमाई के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली. सालों बाद अब अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ के प्रमोशन के दौरान यश ने एक हालिया इंटरव्यू में उस क्लैश को लेकर बात की. उन्होंने बेहद सादगी से अपने इमोशन बयां कर सबका दिल जीता लिया.
इंटरव्यू में जब यश से इस क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे आज भी शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने बताया कि उस समय उनकी फिल्म ‘KGF’ बहुत छोटी थी और शाहरुख सर की फिल्म बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म बिना किसी डर के रिलीज कर दी थी. यश ने ये भी कहा कि वे इस सक्सेस के बाद भी खुद को शाहरुख खान से बड़ा स्टार नहीं मानते. उनका कहना है कि शाहरुख एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और जिस दिन भी वे खुद को अपने सीनियर्स से बड़ा समझने लगेंगे, उसी दिन उनका करियर खत्म हो जाएगा.
अगर दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ ने वर्ल्डवाइड 191 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरी तरफ यश की ‘KGF: चैप्टर 1’ ने वर्ल्डवाइड 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. यश ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी हमेशा यही कहा था कि शाहरुख खान की फिल्म से टकराने का उनका कोई इरादा नहीं था. उनका मानना है कि सिनेमा में हर किसी के लिए जगह होती है और एक साथ दो या तीन फिल्में आराम से चल सकती हैं.
होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी ‘केजीएफ 1’ उस दौर में कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, लेकिन इस फिल्म की सक्सेस का असली सिलसिला यहीं नहीं रुका. साल 2022 में आए इसके दूसरे पार्ट यानी ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 1200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बिजनेस किया था. इसके साथ ही ये फिल्म दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में चौथे स्थान पर शामिल हो गई, जो आज भी लोगों की फेवरेट फिल्म है.
अब बात करते हैं यश की आने वाली नई और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के बारे में. इस फिल्म की कहानी खुद यश ने मशहूर डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ मिलकर लिखी है. इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और यश की अपनी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर बना रहे हैं. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी बड़ी और दिलचस्प रखी गई है. इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और अक्षय ओबेरॉय जैसे कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरिटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की सबसे खास बात ये है कि इसे एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी दो भाषाओं में शूट किया जा रहा है. फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा इस फिल्म में दर्शकों को यश का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलेगा. पहली बार यश किसी फिल्म में डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे. इस वजह से उनके फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखा जा रहा है. माना जा रहा है 26 अगस्त को ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाएगी और तोड़ेगी.