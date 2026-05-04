अक्षय कुमार ने निभाया जिसका किरदार... अब उसी असली ‘पैडमैन’ ने रचा इतिहास! नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हुए नॉमिनेट

Nobel Peace Prize 2026: साल 2018 में अक्षय कुमार की जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने देशभर में तहलका मचाया था, उसके असली हीरो ने अब इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास रच दिया है. महिलाओं की स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले इस शख्स को अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान 'नोबेल शांति पुरस्कार' के लिए नॉमिनेट किया गया है.
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Nobel Peace Prize 2026: साल 2018 में अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पैडमैन’ ने देशभर में तहलका मचा दिया था. आर. बाल्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे नजर आई थीं. खास बात ये है कि ये फिल्म 8 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जिसके पीछे की वजह है इसके असली हीरो ने इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास रचा है, जिनका फिल्म में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया था. उन्होंने महिलाओं की स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था.
हम यहां अरुणाचलम मुरुगनाथम की बात कर रहे हैं, जिनको भारत के ‘पैडमैन’ के नाम से जाना जाता है. अरुणाचलम ने एक बार फिर पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है. उन्हें साल 2026 के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. ये खबर उनके साथ-साथ पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. मुरुगनाथम ने ग्रामीण महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था. उनके इस निस्वार्थ काम और समाज के लिए समर्पण ने उन्हें आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है.
तमिलनाडु के एक छोटे गांव से आने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने एक दिन देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान साफ चीजों की जगह गंदे कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं. ये बात उन्हें अंदर तक परेशान कर गई और उन्होंने इसे बदलने का फैसला किया. उन्होंने खुद सस्ते सैनिटरी पैड बनाने की कोशिश शुरू की और कई बार खुद पर ही टेस्ट किया. इस वजह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे दूरी बना ली. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज उनकी मशीनें कई देशों में महिलाओं की जिंदगी आसान बना रही हैं.
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अरुणाचलम मुरुगनाथम की कहानी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए उनकी जिंदगी पर बनी बॉलीवुड फिल्म ‘पैडमैन’ (Pad Man) को ऑडियंस का बेहद प्यार मिला था. फिल्म में अक्षय कुमार ने उनका किरदार निभाया था और लोगों को दिखाया कि कैसे एक आम इंसान समाज की सोच बदल सकता है. पीरियड्स जैसे मुद्दे पर चुप्पी तोड़कर उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया. अब जब उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आगे आया है, तो हर तरफ खुशी है. ये दिखाता है कि सच्चे इरादे से किया गया काम दुनिया भर में पहचान बना सकता है.
नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize 2026) के लिए नॉमिनेशन मिलना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है. ये सम्मान दुनिया भर में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है. अरुणाचलम मुरुगनाथम ने मासिक धर्म स्वच्छता जैसे मुद्दे पर काम किया, जिस पर पहले लोग खुलकर बात नहीं करते थे. उन्होंने सस्ती मशीनें बनाईं और गांव की महिलाओं को रोजगार भी दिया. उनके काम ने दुनिया का ध्यान खींचा और उन्हें मानवता की सेवा के लिए चुना गया. आज उनका मॉडल देशों में अपनाया रहा है और इंस्पायर हो रहा है.
अरुणाचलम मुरुगनाथम के नॉमिनेशन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उनको ढेरों बधाइयां मिलने लगी हैं. लोग उन्हें सच्चा हीरो बता रहे हैं, जिसने बिना किसी स्वार्थ के लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बनाई है. उनके इस काम से भारत की इमेज भी दुनिया में मजबूत हुई है. मुरुगनाथम ने दिखा दिया कि नया सोचने के लिए बड़ी डिग्री या लैब जरूरी नहीं होती. अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बदलाव ला सकता है. उनका ये सम्मान उन लोगों के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन है, जो छोटे लेवल से समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं.
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