Advertisement
trendingNow13203472
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार ने निभाया जिसका किरदार... अब उसी असली ‘पैडमैन’ ने रचा इतिहास! नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हुए नॉमिनेट

अक्षय कुमार ने निभाया जिसका किरदार... अब उसी असली ‘पैडमैन’ ने रचा इतिहास! नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हुए नॉमिनेट

Nobel Peace Prize 2026: साल 2018 में अक्षय कुमार की जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने देशभर में तहलका मचाया था, उसके असली हीरो ने अब इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास रच दिया है. महिलाओं की स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले इस शख्स को अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान 'नोबेल शांति पुरस्कार' के लिए नॉमिनेट किया गया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 04, 2026, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Padman Real Hero Nominated For 2026 Nobel Peace Prize
Padman Real Hero Nominated For 2026 Nobel Peace Prize

Nobel Peace Prize 2026: साल 2018 में अक्षय कुमार की  ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पैडमैन’ ने देशभर में तहलका मचा दिया था. आर. बाल्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे नजर आई थीं. खास बात ये है कि ये फिल्म 8 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जिसके पीछे की वजह है इसके असली हीरो ने इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास रचा है, जिनका फिल्म में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया था. उन्होंने महिलाओं की स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था. 

हम यहां अरुणाचलम मुरुगनाथम की बात कर रहे हैं, जिनको भारत के ‘पैडमैन’ के नाम से जाना जाता है. अरुणाचलम ने एक बार फिर पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है. उन्हें साल 2026 के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. ये खबर उनके साथ-साथ पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. मुरुगनाथम ने ग्रामीण महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था. उनके इस निस्वार्थ काम और समाज के लिए समर्पण ने उन्हें आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

संघर्ष से बदलाव तक की कहानी

तमिलनाडु के एक छोटे गांव से आने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने एक दिन देखा कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान साफ चीजों की जगह गंदे कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं. ये बात उन्हें अंदर तक परेशान कर गई और उन्होंने इसे बदलने का फैसला किया. उन्होंने खुद सस्ते सैनिटरी पैड बनाने की कोशिश शुरू की और कई बार खुद पर ही टेस्ट किया. इस वजह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे दूरी बना ली. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज उनकी मशीनें कई देशों में महिलाओं की जिंदगी आसान बना रही हैं.

क्या होगी Met Gala 2026 की थीम, कितनी महंगी होगी एंट्री, कौन करेगा होस्ट... बेहद खास होने वाली है फैशन की ये रात

आसान सोच, बड़ा बदलाव

अरुणाचलम मुरुगनाथम की कहानी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए उनकी जिंदगी पर बनी बॉलीवुड फिल्म ‘पैडमैन’ (Pad Man) को ऑडियंस का बेहद प्यार मिला था. फिल्म में अक्षय कुमार ने उनका किरदार निभाया था और लोगों को दिखाया कि कैसे एक आम इंसान समाज की सोच बदल सकता है. पीरियड्स जैसे मुद्दे पर चुप्पी तोड़कर उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया. अब जब उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आगे आया है, तो हर तरफ खुशी है. ये दिखाता है कि सच्चे इरादे से किया गया काम दुनिया भर में पहचान बना सकता है.

fallback

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन

नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize 2026) के लिए नॉमिनेशन मिलना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है. ये सम्मान दुनिया भर में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है. अरुणाचलम मुरुगनाथम ने मासिक धर्म स्वच्छता जैसे मुद्दे पर काम किया, जिस पर पहले लोग खुलकर बात नहीं करते थे. उन्होंने सस्ती मशीनें बनाईं और गांव की महिलाओं को रोजगार भी दिया. उनके काम ने दुनिया का ध्यान खींचा और उन्हें मानवता की सेवा के लिए चुना गया. आज उनका मॉडल देशों में अपनाया रहा है और इंस्पायर हो रहा है. 

सोशल मीडिया पर मुरुगनाथम की तारीफ

अरुणाचलम मुरुगनाथम के नॉमिनेशन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उनको ढेरों बधाइयां मिलने लगी हैं. लोग उन्हें सच्चा हीरो बता रहे हैं, जिसने बिना किसी स्वार्थ के लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बनाई है. उनके इस काम से भारत की इमेज भी दुनिया में मजबूत हुई है. मुरुगनाथम ने दिखा दिया कि नया सोचने के लिए बड़ी डिग्री या लैब जरूरी नहीं होती. अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बदलाव ला सकता है. उनका ये सम्मान उन लोगों के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन है, जो छोटे लेवल से समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Nobel Peace Prize 2026

Trending news

काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
Mamata Banerjee
काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? काउंटिंग शुरू; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? काउंटिंग शुरू; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव