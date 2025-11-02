आयुष्मान खुराना की 7 साल पुरानी सुपरहिट, जिसका बनने जा रहा सीक्वल! ‘थामा’ की सक्सेस के बीच एक्टर ने दिया बड़ा हिंट

Ayushmann Khurrana: इन दिनों अपनी ‘थामा’ की सक्सेस एंजॉय कर रहे आयुष्मान खुराना की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘अंधाधुन’ को 7 साल पूरे हो चुके हैं. हाल ही में एक्टर ने इसके इसके सीक्वल को लेकर एक हिंट दिया है, जिसको लेकर उनके फैंस थोड़े कंफ्यूज भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी.
Ayushmann Khurrana Sriram Raghavan: आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच उनकी सुपरहिट फिल्म ‘अंधाधुन’ को भी 7 साल पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म के सीक्वल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस इस थ्रिलर में तब्बू और राधिका आप्टे ने भी लीड रोल में नजर आए थे. ‘अंधाधुन’ को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस मिली थी और इसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था.
फिलहाल श्रीराम राघवन अपनी अगली फिल्म ‘इक्कीस’ के आखिरी चरण में बिजी हैं. इसी बीच खबर है कि आयुष्मान भी उनसे जल्द मुलाकात करने वाले हैं. हाल ही में ‘थामा’ की सक्सेस के बाद जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आयुष्मान ने ‘अंधाधुन 2’ को लेकर बात की. उन्होंने कहा, ‘मैंने हाल ही में श्रीराम राघवन सर को ‘इक्कीस’ के ट्रेलर के लिए बधाई दी थी. उनकी फिल्म रिलीज के बाद वह नए आइडियाज पर काम करेंगे. मैं उनसे बहुत जल्द मिलने वाला हूं. उम्मीद है कि उनके क्रिएटिव आइडियाज से कुछ नया निकलेगा’.
‘अंधाधुन’ को पूरे हुए 7 साल
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं खुद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतना ही एक्साइटेड हूं’. ‘अंधाधुन’ साल 2018 में रिलीज हुई थी. बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट करीब 32 करोड़ रुपये था, जबकि इसने दुनियाभर में 456 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इसकी कहानी एक पियानो प्लेयर आकाश पर आधारित है, जो खुद को अंधा दिखाने का नाटक करता है. लेकिन जब वो एक फिल्म एक्टर की हत्या देख लेता है, तो उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आ जाती हैं, जिसके सीक्वल को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
आयुष्मान की 5वीं फिल्म, जिसने कमाए 100 करोड़
वहीं, आयुष्मान की हालिया रिलीज फिल्म ‘थामा’ है. ये उनकी पांचवीं फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और ये ‘स्त्री यूनिवर्स’ का हिस्सा है. ‘थामा’ में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, गीता अग्रवाल और रचित सिंह भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म 21 अक्टूबर को हिंदी और तेलुगू दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. फिल्म आयुष्मान ने आलोक गोयल का किरदार निभाया है, जो दिल्ली का पत्रकार है.
‘थामा’ ने 12 दिनों में कर ली इतनी कमाई
वहीं, अगर इस फिल्म की कमाई के बारे में बात करें तो 140 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने 12 दिनों के अंदर भारत में 115.9 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं, वर्ल्डवाइड 173.42 करोड़ की कमाई कर ली है. ‘थामा’ का क्लाइमैक्स एक एक्साइटिंग क्लिफहैंगर के साथ होता है, जिससे साफ है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है. दर्शक अब बेसब्री से ‘थामा 2’ और ‘अंधाधुन 2’ दोनों का इंतजार कर रहे हैं.
