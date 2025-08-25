KGF फेम एक्टर का निधन, सीनियर अभिनेता की मौत से कन्नड़ इंडस्ट्री में शोक की लहर

Dinesh Mangaluru Passes Away: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. दरअसल, सोमवार को केजीएफ के मशहूर एक्टर का निधन हो गया है. फिल्म में बॉम्बे डॉन का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. पॉपुलर कन्नड़ एक्टर दिनेश मंगलुरु का सोमवार को 55 साल की उम्र में निधन हो गया.

दिनेश, मंगलुरु के रहने वाले थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. दिनेश ने उडुपी जिले के कुंदापुरा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली है. दिनेश के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है और हर कोई उनके निधन पर दुख जता रहा है.

इन फिल्मों में आए थे नजर

Add Zee News as a Preferred Source

दिनेश ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. लेकिन सुपरस्टार यश की ‘केजीएफ’ में बॉम्बे डॉन की शानदार भूमिका के बाद दिनेश की पहचान और भी मजबूत हो गई. उन्होंने अपने करियर में ‘उलिगेडावारु कंदंठे’, ‘राणा विक्रमा’, ‘अंबारी’, ‘सवारी’, ‘इंथी निन्ना प्रीतिया’, ‘आ दिनागलु’, ‘स्लम बाला’, ‘दुर्गा’, ‘स्माइल’, ‘अतिथि’, ‘प्रेमा’, ‘नागमंडला’ और ‘शुभम’ जैसी कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया था. इसके अलावा उन्होंने 'नंबर 73' और 'शांतिनिवास' जैसी फिल्मों में बतौर आर्ट डायरेक्टर भी काम किया है.