7 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसे देख शाहरुख खान ने खुद हसीना को किया कॉल, मैसेज देखकर चौंक गई थीं एक्ट्रेस

Shah Rukh Khan Called Radhika Apte: बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने हाल ही में बताया कि साल 2018 में आई उनकी एक फिल्म को बॉलीवुड के किंग ने भी देखी और उसमें उन्हें हसीना का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि एक्टर ने उन्हें कॉल कर दिया था. हालांकि जब किंग का कॉल उनके पास आया तो उन्हें लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 22, 2025, 10:24 PM IST
शाहरुख खान ने क्यों किया राधिका आप्टे को फोन?
Shah Rukh Khan Called Radhika Apte: एक्ट्रेस राधिका आप्टे को बॉलीवुड की सबसे हुनरमंद हसीनाओं में से एक है. राधिका ने अंधाधुन, फोबिया, पार्च्ड, मांझी और पैडमैन जैसी कई फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस राधिका के काम की तारीफ बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान भी कर चुके हैं. हालिया इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने यह किस्सा सुनाया कि कैसे जब उन्हें अचानक शाहरुख खान ने कॉल किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. एक तो उनके फोन में शाहरुख खान का नंबर नहीं था, उन्होंने देखा तो उन्हें पहले लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है. 

हसीना के पास आया शाहरुख खान का मिस्ड कॉल
राधिका करीब डेढ़ दशक से फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं. उन्होंने बॉलीवुड के साथ साउथ सिनेमा में भी काम किया है. हसीना ने अपने दमदार अभिनय से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जबकि एक बार तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से शाहरुख खान का भी दिल जीत लिया था. जिसके बाद शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एजेंट को कॉल करके किया कन्फर्म
दरअसल, राधिका आप्टे ने मैशेबल इंडिया संग बातचीत के दौरान बताया कि एक बार वो एक इवेंट के लिए अपने मैनेजर के साथ मैंगलर में थी. तभी उनके पास एक मिस्ड कॉल आया और उसी नंबर से बाद में मैसेज आया. जिसमें लिखा था कि राधिका मैं शाहरुख खान हूं, प्लीज मुझे कॉल बैक करो. मैसेज देखकर मैं समझ नहीं पाई कि उनके साथ क्या हो रहा है? उनके पास चाहें शाहरुख का नंबर नहीं था, लेकिन वो नंबर देखकर समझ गई थीं कि कुछ तो बात है. ऐसे में उन्होंने अपने एजेंट से शाहरुख का नंबर मांगा और उस नंबर को चेक कराया. एजेंट ने उन्हें शाहरुख का नंबर भेजा तो वो ही नंबर निकला. 

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने छापे थे नोट
एक्ट्रेस राधिका ने बाद में उसी नंबर पर कॉल किया और शाहरुख खान से बात की. एक्ट्रेस ने आगे कहा 'मैंने शाहरुख खान को फोन किया, तो वो बोले कि मैंने आपकी फिल्म 'अंधाधुन' देखी. इसमें मुझे आपकी एक्टिंग काफी पसंद आई. मैंने यही बोलने के लिए फोन किया था. बता दें कि राधिका आप्टे और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'अंधाधुन' साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मेकर्स ने 17 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था और इसने दुनियाभर में 439 करोड़ की कमाई की थी. 

