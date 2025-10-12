1 घंटा 44 मिनट की वो नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रही हिट, एक्टर बोले- 'विरासत और ईमानदार स्टोरीटेलिंग का फल'

Biggest Blockbuster Movie: भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म 'तुम्बाड' को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने फिल्म की विरासत और कल्ट स्टेटस को ईमानदार स्टोरीटेलिंग का नतीजा बताया. रविवार को अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई बीटीएस तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. तस्वीरों और वीडियो में मुख्य रूप से वे सीन दिखाए गए हैं, जहां सोहम का किरदार सोने के सिक्के निकालने के लिए जाता था.

'एक दशक से अधिक का लगा समय'

उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा कि 'इसमें एक दशक से अधिक का समय लगा, अनगिनत असफलताएं और अंतहीन थकान. खून, पसीना, आंसू और ऐसे पल जब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए. इन सबके बीच 'तुम्बाड' जीवंत हो उठा.' उन्होंने आगे लिखा, 'जैसा कि हम 'तुम्बाड' की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 'तुम्बाड 2' के साथ एक नए यादगार सफर की दहलीज पर खड़े हैं, हमारे दिल प्यार, कृतज्ञता और नए विश्वास से भरे हैं. 'तुम्बाड' आज जो है, वह आपके, हमारे परिवार और हमारे फैंस की वजह से है. यह उस अतीत के लिए है, जिसने हमें बनाया है और उस भविष्य के लिए जिसे हम मिलकर बनाने वाले हैं. हर चीज के लिए शुक्रिया.'

'लोककथाओं से प्रेरित फिल्मों को दिया नया आयाम'

इस फिल्म ने लोककथाओं से प्रेरित फिल्मों को एक नया आयाम दिया. फिल्म के बारे में बात करते हुए सोहम ने एक बयान में कहा कि 'तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसकी प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक प्रभाव और हमें मिला प्यार हमारे सपनों से भी बढ़कर है. यह फिल्म उन सभी कलाकारों के विश्वास, ईमानदारी, शिल्प कौशल और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जो इस फिल्म को बनाने के लिए एक साथ आए.'

'कल्ट स्टेटस या विरासत के पीछे नहीं भाग रहे'

उन्होंने आगे कहा, 'हम किसी कल्ट स्टेटस या विरासत के पीछे नहीं भाग रहे थे, हम बस एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसके बारे में हमें पता था कि कोई और नहीं बनाएगा, एक ऐसी फिल्म, जिसे हम थियेटर में देखने के लिए पैसे देंगे और बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसी फिल्में देखना चाहेंगे. यह ईमानदार स्टोरीटेलिंग का शानदार नमूना है.' इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है, इसकी रिलीज डेट बहुत जल्द बताई जाएगी.