Advertisement
trendingNow12959025
Hindi Newsबॉलीवुड

1 घंटा 44 मिनट की वो नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रही हिट, एक्टर बोले- 'विरासत और ईमानदार स्टोरीटेलिंग का फल'

Biggest Blockbuster Movie: फिल्म 'तुम्बाड' को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं. हाल ही में एकटर सोहम शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई बीटीएस तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. तस्वीरों और वीडियो में मुख्य रूप से वे सीन दिखाए गए हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Oct 12, 2025, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 घंटा 44 मिनट की वो नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रही हिट, एक्टर बोले- 'विरासत और ईमानदार स्टोरीटेलिंग का फल'

Biggest Blockbuster Movie: भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म 'तुम्बाड' को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने फिल्म की विरासत और कल्ट स्टेटस को ईमानदार स्टोरीटेलिंग का नतीजा बताया. रविवार को अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई बीटीएस तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. तस्वीरों और वीडियो में मुख्य रूप से वे सीन दिखाए गए हैं, जहां सोहम का किरदार सोने के सिक्के निकालने के लिए जाता था. 

'एक दशक से अधिक का लगा समय'
उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा कि 'इसमें एक दशक से अधिक का समय लगा, अनगिनत असफलताएं और अंतहीन थकान. खून, पसीना, आंसू और ऐसे पल जब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए. इन सबके बीच 'तुम्बाड' जीवंत हो उठा.' उन्होंने आगे लिखा, 'जैसा कि हम 'तुम्बाड' की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 'तुम्बाड 2' के साथ एक नए यादगार सफर की दहलीज पर खड़े हैं, हमारे दिल प्यार, कृतज्ञता और नए विश्वास से भरे हैं. 'तुम्बाड' आज जो है, वह आपके, हमारे परिवार और हमारे फैंस की वजह से है. यह उस अतीत के लिए है, जिसने हमें बनाया है और उस भविष्य के लिए जिसे हम मिलकर बनाने वाले हैं. हर चीज के लिए शुक्रिया.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'लोककथाओं से प्रेरित फिल्मों को दिया नया आयाम'
इस फिल्म ने लोककथाओं से प्रेरित फिल्मों को एक नया आयाम दिया. फिल्म के बारे में बात करते हुए सोहम ने एक बयान में कहा कि 'तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसकी प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक प्रभाव और हमें मिला प्यार हमारे सपनों से भी बढ़कर है. यह फिल्म उन सभी कलाकारों के विश्वास, ईमानदारी, शिल्प कौशल और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जो इस फिल्म को बनाने के लिए एक साथ आए.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'कल्ट स्टेटस या विरासत के पीछे नहीं भाग रहे'
उन्होंने आगे कहा, 'हम किसी कल्ट स्टेटस या विरासत के पीछे नहीं भाग रहे थे, हम बस एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसके बारे में हमें पता था कि कोई और नहीं बनाएगा, एक ऐसी फिल्म, जिसे हम थियेटर में देखने के लिए पैसे देंगे और बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसी फिल्में देखना चाहेंगे. यह ईमानदार स्टोरीटेलिंग का शानदार नमूना है.' इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है, इसकी रिलीज डेट बहुत जल्द बताई जाएगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

TumbbadBiggest Blockbuster

Trending news

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति