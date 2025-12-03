Advertisement
7 साल पुराना वो गाना, जिसका आज भी बरकरार है क्रेज, लेकिन शॉर्ट ड्रेस में हीरोइन को फील हो रहा था ‘Half-Naked’, बोलीं- ‘डीप नेक...’

Bollywood Hit Song: बॉलीवुड में ऐसे कई गाने बने हैं, जिनका सालों बाद भी लोगों के बीच क्रेज बरकरार है. जो आज भी हर फंक्शन की शान होते हैं. ऐसा ही एक गाने 7 साल पहले आया था, जिसको मशहूर रैपर-सिंगर बादशाह ने गाया था. इस गाने में 4 एक्ट्रेसेस नजर आई थीं, जिनमें से एक ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:39 AM IST
Bollywood Hit Song Tareefan: बॉलीवुड में कई ऐसे हिट गाने बने हैं जिनका क्रेज सालों बाद भी कम नहीं होता और आज भी हर फंक्शन में बजते हैं. ऐसा ही एक सुपरहिट सॉन्ग करीब 7 साल पहले रिलीज हुआ था, जिसे मशहूर रैपर-सिंगर बादशाह ने गाया था. इस गाने में चार एक्ट्रेसेस नजर आई थीं, जिनमें से एक एक्ट्रेस ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि स्वरा भास्कर हैं. उन्होंने कई बार अपने फिल्मी इमोशनल सफर के बारे में खुलकर बात की. 

लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक ऐसे गानों को लेकर बात की, जिसमें उनका लुक उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा था. उन्होंने बताया कि फिल्मों में ‘सेक्सी’ दिखने का जो दबाव होता है, वो उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल करता है. खासकर ‘वीरे दी वेडिंग’ की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें अपनी हदों से बाहर जाना पड़ रहा हो. स्वरा ने बताया कि ग्लैमरस दिखने की मजबूरी ने उन्हें उस समय काफी तनाव में डाल दिया था. स्वरा ने बताया कि ये फिल्म उनकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल थी. 

स्वरा के करियर की सबसे मुश्किल फिल्म 

फिल्म में उन्हें एक्टिंग का दबाव नहीं था, बल्कि ग्लैमर को लेकर जो तैयारी करनी पड़ी, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. उन्होंने बताया कि वे अपने किरदार के लिए बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग और तैयारी आसानी से कर लेती हैं, लेकिन ग्लैमरस रोल उनके लिए सबसे मुश्किल होते हैं. इस फिल्म में उनके लुक्स, कपड़ों और वेट लॉस को लेकर लगातार प्रेशर रहता था, जिससे वे काफी परेशान हो गई थीं. उन्होंने खुलकर बताया कि परफेक्ट दिखने की इस दौड़ ने उन्हें काफी स्ट्रेस दिया. 

फिल्म की शूट के दौरान तनाव में थीं स्वरा 

स्वरा के मुताबिक वे अपने पूरे करियर में कभी इतना तनाव में नहीं रहीं, जितना इस फिल्म की शूटिंग के दौरान थीं. उन्हें लगता था कि वो अपनी कम्फर्ट जोन से बहुत बाहर आ गई हैं. हालांकि, रिया कपूर फिल्म की स्टाइलिस्ट भी थीं, इसलिए कुछ हद तक कन्वीनियंस भी मिला. शूटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन तैयारी और खुद को बदलने का प्रोसेस उन पर मेंटली काफी भारी पड़ा. स्वरा ने ‘तरीफां’ गाने की शूटिंग का भी जिक्र किया, जहां उन्हें पहली बार बॉडीसूट पहनना पड़ा था. 

इस गाने को लेकर अनकंफर्टेबल थीं स्वरा 

उन्होंने बताया कि उन्हें ये पता भी नहीं था कि बॉडीसूट क्या होता है? उनके मुताबिक ये एक तरह का स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा होता है, जिसमें डीप नेक होता है और इसके साथ हील्स या बूट्स पहनकर शूट करना होता है. स्वरा ने बताया कि इस लुक में अच्छे दिखना रोज का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि वे इस तरह के आउटफिट की बिल्कुल आदी नहीं थीं. उन्होंने बताया कि असली मुश्किल तब आई जब उन्हें इस बॉडीसूट में वैनिटी वैन से बाहर निकलकर स्टूडियो तक जाना था. 

जब स्वरा को महसूस हुआ था ‘हाल्फ-नेकेड’

स्वरा ने इसे याद करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे ‘हाल्फ-नेकेड’ (आधी नंगी) हों. उन्होंने तुरंत एक तौलिया मांगा और खुद को ढककर बाहर आईं. उन्होंने बताया कि उनके लिए ये सब बिल्कुल नया और अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था. इसके बावजूद उन्होंने शूट पूरा किया और कोशिश की कि वो अपनी असलियत को किसी तरह इस ग्लैमरस माहौल में भी बनाए रखें. स्वरा ने बताया कि लगातार प्रेशर के बीच भी उन्होंने खुद को नहीं खोने दिया और यही वजह है कि फिल्म में उनका किरदार दर्शकों को पसंद आया. 

स्वरा भास्कर की आने वाली फिल्म 

उन्होंने ये भी बताया कि भले ही फिल्म का माहौल ग्लैम और स्टाइल से भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी को किरदार में बनाए रखा. वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो आने वाले दिनों में स्वरा भास्कर ‘मिसेज फलानी’ और ‘शीयर कोरमा’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगी, जो अलगे साल 2026 को सिनेमाघरों में और ओटीटी पर रिलीज होंगी. वे और उनके फैंस उनके इन प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्सराइटेड हैं और फिल्मों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

